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İş Sanat, Türk-Macar Dostluk Anlaşması'nın 100. yıl dönümünde özel bir etkinlik düzenliyor - Son Dakika
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İş Sanat, Türk-Macar Dostluk Anlaşması'nın 100. yıl dönümünde özel bir etkinlik düzenliyor

İş Sanat, Franz Lizst Akademisi'nin Anima Musicae Oda Orkestrası ve Macar asıllı kemancı Gwendolyn Masin'in katılımıyla nisan ayında özel bir konser düzenleyecek. Orkestra, uluslararası müzik festivallerinde birincilik ödülleri kazanmış ve tanınmış solistlerle iş birlikleri yapmaktadır. Konserin biletleri Biletix ve İş Kuleleri ana gişeden temin edilebilir.

İş Sanat, Türk-Macar Dostluk Anlaşması\'nın 100. yıl dönümünde özel bir etkinlik düzenliyor
26.01.2024 - 20:19,
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Türk-Macar Dostluk Anlaşması'nın 100. yıl dönümü vesileyle İş Sanat, nisan ayında özel bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, Franz Lizst Akademisi'nin seçkin müzisyenlerinden kurulan Anima Musicae Oda Orkestrası ile Macar asıllı kemancı Gwendolyn Masin, 17 Nisan'da İş Kuleleri Salonu'nda sahne alacak.

Klasikten çağdaş döneme uzanan geniş bir repertuvara sahip orkestra, 2011'de Viyana'da düzenlenen 5. Summa Cum Laude Uluslararası Müzik Festivali'nde "Olağanüstü Başarıya Sahip Yaylı Çalgılar Orkestrası" kategorisinde birincilik ödülünü kazandı.

Anima Musicae Oda Orkestrası, dünya çapında tanınmış Macar solistler Kristof Barati, György Deri, Zoltan Fejervari'nin yanı sıra tanınmış şef ve solistlerle de müzikal iş birliklerini sürdürüyor.

Konserin biletleri Biletix gişelerinden ve İş Kuleleri ana gişeden temin edilebilir.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel İş Sanat, Türk-Macar Dostluk Anlaşması'nın 100. yıl dönümünde özel bir etkinlik düzenliyor - Son Dakika


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