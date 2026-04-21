İsa Heykeline Saldırı Tepkileri Büyüyor
İsa Heykeline Saldırı Tepkileri Büyüyor

21.04.2026 11:39
Piskopos Şomali, İsrail askerinin İsa heykelini kırmasını utanç verici buldu.

Kudüs Latin Patrikhanesi Genel Vekili Piskopos William Şomali, Lübnan'ın güneyindeki Deyr Seryan beldesinde bir İsrail askerinin İsa heykelini parçalamasına tepki göstererek olayı "utanç verici ve rezil bir eylem" şeklinde niteledi.

İsrail askerinin Hristiyan inancında kutsal kabul edilen çarmıha gerilmiş İsa heykelini parçalamasına Hristiyan alemi ve dini temsilcilerinden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Kudüs Latin Patrikhanesi Genel Vekili Piskopos William Şomali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail askerinin İsa heykelini kırması utanç verici ve rezil bir eylem." diyerek tepki gösterdi.

İsrail askerinin söz konusu eyleminin "uluslararası ve insani hukukun ihlali ve dinlere saygısızlığın kanıtı" olduğunu vurgulayan Şomali, "Şahit olduğumuz şey, dinlere karşı bir saygısızlıktır, kesinlikle kabul edilemez ve hoş görülemez." ifadelerini kullandı.

Piskopos Şomali, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun söz konusu eylemi kınadığı açıklamasına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Benim için şahsen, Lübnan'da masum sivillerin ve çocukların öldürülmesi çok daha ciddi bir olaydır. Haçın yıkılması Lübnan'daki tek trajedi değil bu savaşın sonucu olarak her gün masum kurbanlar ölüyor ve bu savaş sona ermeli."

Lübnan'ın güneyinde, sınıra 5-6 kilometre uzaklıktaki Deyr Seryan beldesinde, 19 Nisan'da bir İsrail askerinin Hazreti İsa heykelini baltayla kırdığını gösteren fotoğraf sosyal medyada paylaşılmıştı.

Olayın ne zaman gerçekleştiğine dair bilgi verilmezken söz konusu fotoğraf büyük tepki çekmişti.

İsrail ordusu, fotoğrafın gerçek olduğunu kabul ederek, olaya karışanlar hakkında işlem başlatılacağını bildirmiş; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, suçlunun en sert şekilde disiplin cezasına çarptırılacağını söylemişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Kültür, Güncel, Lübnan, İsrail, Kudüs

