İSBİKE Ücretlerine Yüzde 100 Zam Yapıldı - Son Dakika
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İSBİKE Ücretlerine Yüzde 100 Zam Yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi (İSBİKE) ücretlerine yüzde 100 zam yapma kararı aldı. Yapılan zamla birlikte yıllık bisiklet kiralama ücreti 574 liradan 1148 liraya yükseltildi. Ayrıca saatlik ve süreli kiralamalarda da zam yapıldı. Zam tarifesinin kabul edilmesiyle birlikte yeni ücretler yürürlüğe girecek.

12.06.2024 20:03
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İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi (İSBİKE) ücretlerine yüzde 100 zam yapıldı.

İBB Meclisi haziran ayı üçüncü birleşimi, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, İSBİKE ücretlerine zam teklifi görüşüldü. Teklifte, yıllık bisiklet kiralama ücretinin yüzde 100 artışla 574 liradan 1148 liraya yükseltilmesi talep edildi.

Bisiklet kiralamada, 1 saatlik ücretin 22 liradan 44 liraya, 1-2 saatlik ücretin 31 liradan 62 liraya, 2-3 saatlik ücretin de 44 liradan 88 liraya çıkarılması istendi.

Mecliste yapılan oylamada zam teklifi, AK Parti'nin "hayır" oyuna karşı CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.

Zam tarifesinin onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceği belirtildi.

Kaynak: AA

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