İşçi Haklarının İhlali Devam Ediyor

23.02.2026 21:45
Erkan Baş, işçi hakları ihlallerine karşı dayanışma çağrısı yaptı.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, işçilere yönelik hak ihlallerinin sürdüğünü belirterek, "Nerede direnen bir işçi varsa hep birlikte onun yanında durmak tüm onurlu insanların sorumluluğudur" dedi.

Erkan Baş, işçi haklarına yönelik ihlallerin arttığını belirterek yazılı bir açıklama yaptı. Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin dört bir yanında alın terine dönük saldırılar sürüyor. Patronlar sadece daha fazla para kazanmak için yalnız ve çaresiz olarak gördüğü işçileri hedef tahtasına yerleştiriyor. Tam bu nedenle, nerede direnen bir işçi varsa hep birlikte onun yanında durmak tüm onurlu insanların sorumluluğudur. Haksızlığa, hukuksuzluğa direnen tüm emekçi kardeşlerimiz ise yalnız olmadıklarını, partimizin tüm imkanlarıyla yanlarında olduğunu bilmelidir. Bu aynı zamanda haksızlığa uğrayıp çeşitli nedenlerle direnme gücü bulamayan tüm işçilere sözümüzdür." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

