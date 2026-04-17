İşçi Ölümleri Giderek Artıyor

(ANKARA)- Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı Arzu Erkan, son 24 saatte yaşanan işçi ölümlerine dikkat çekerek, "14 işçiyi işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerini fazladan maliyet gören kar hırsı öldürmüştür. Onlara bu cüreti verense siyasi iktidarın uygulamaları ve denetimsizlik kadar iş cinayeti davalarındaki ödül gibi yargı kararları ve bir yargı pratiğine dönüşen cezasızlık. Bu mezbaha düzenine göz yuman siyasi iktidar ve ilgili bakanlıklar da işçi ölümlerinden birinci derecede sorumludur" dedi.

EMEP Genel Başkan Yardımcısı Arzu Erkan, son 24 saatte yaşanan işçi ölümlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Farklı illerde meydana gelen iş kazalarında 14 işçinin hayatını kaybettiğini belirten Erkan, ölümlerin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yetersizliğinden kaynaklandığını ifade etti. Erkan, şunları kaydetti:

"Her fabrika, her şantiye, her işyeri, her bir çalışma mahali işçiler için adeta bir mezbahaya dönüşmüş durumda. Son 24 saatte basına ve sosyal medyaya yansıyan haberlere göre 14 işçi çalışırken can verdi. Zonguldak, Uşak ve Diyarbakır'da 3 işçi elektrik akımına kapılarak, Eskişehir, Adana ve Ordu'da 3 işçi yüksekten düşerek, Antalya, Hatay ve İstanbul'da 3 işçi araç çarpması ya da araç tamiri sırasında, Tekirdağ'da bir işçi nesne çarpması sonucu, Kütahya'da bir işçi ezilme nedeniyle, Şahinbey'de bir işçi göçük altında kalarak ve son olarak Kırklareli'nde 2 işçi iş makinesinin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. 20 yaşından 74 yaşına; 14 işçi en basit tedbirler alınmadığı için can verdi. 14 işçiyi işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerini fazladan maliyet gören kar hırsı öldürmüştür. Onların karı işçilerin canından, işçilerin sağlığından önemli. Onlara bu cüreti verense siyasi iktidarın uygulamaları ve denetimsizlik kadar iş cinayeti davalarındaki ödül gibi yargı kararları ve bir yargı pratiğine dönüşen cezasızlık. Bu mezbaha düzenine göz yuman siyasi iktidar ve ilgili bakanlıklar da işçi ölümlerinden birinci derecede sorumludur."

"Sefalet ücretine mahkum edilen emekliler çalışırken öldü"

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde fiber optik kablo döşeme çalışması sırasında iş makinesinin kovasının çarpması sonucu yaşamını yitiren işçi Ökkeş Erol 74 yaşında. Antalya Kepez'de ışıklarda yol kenarında mendil satarak yaşamını sürdürmeye çalışan Durdu Aldemir 64 yaşında. Zonguldak'ta çalıştığı ocakta elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren maden işçisi kardeşimizin emekliğine sadece 1 ay kalmış. Yıllarca çalışmış, emekli olmuş, yaşlılıklarını insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşamalarını gereken emekçileri, 20 bin lira sefalet ücretine mahküm eden Saray rejimi bu cinayetlerin de sorumlusudur. Patronların ve kusuru bulunan kamu görevlilerinin hak ettikleri cezaları almaları işçi aileleri ve emek ve demokrasi güçlerinin ısrarlı takibi ve ortak mücadelesi ile mümkündür.

Partimiz, bu iş cinayeti düzenine son vermek için iş cinayetlerinde yakınlarının kaybeden ailelerinin mücadelesinin ortaklaştırılmasının önemine dikkat çekmiş, buna uygun adımlar atmış ve atmaya da devam edecektir. Bu amaçla 27 Nisan'da iş cinayetlerinde yakınlarını kaybeden ailelerle Meclis'te buluşacağız. İnsanca bir yaşam, insanca çalışma koşulları, adeta bir cinayet şebekesine dönüşen bu rejime son verilmesi ile mümkündür. Ancak ve ancak işçi ve emekçilerin birleşik ve örgütlü mücadelesi bu baskı ve sömürü düzenine son verebilir. İş cinayetlerine neden olan esnek ve güvencesiz çalışma biçimleri yasaklansın. Fabrika, işyeri ve çalışma alanlarında, işçi sağlığı ve iş güvenliği denetimleri işçilerin seçtiği temsilcilerden oluşan kurullar tarafından yapılsın."