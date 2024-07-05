İşçi Partisi Lideri Keir Starmer İngiltere'nin Yeni Başbakanı Oldu - Son Dakika
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İşçi Partisi Lideri Keir Starmer İngiltere'nin Yeni Başbakanı Oldu

İngiltere'de yapılan 4 Temmuz seçimlerini kazanan İşçi Partisi lideri Keir Starmer, ülkenin yeni Başbakanı olarak seçildi. Starmer, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, ülkede değişim rüzgarının başladığını belirtti. İşçi Partisi, 412 sandalye kazanarak Muhafazakar Parti iktidarını devirmiş oldu.

05.07.2024 12:47
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İngiltere'de 4 Temmuz seçimlerinin kazananı İşçi Partisi lideri ve ülkenin yeni Başbakanı Keir Starmer, seçim galibiyetinin ardından yaptığı ilk açıklamada ülkede "değişim" rüzgarı eseceğinin sinyalini verdi.

İngiltere'de 4 Temmuz seçimlerini açık ara farkla kazanarak ülkenin yeni başbakanı olan Starmer, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, "Değişim şimdi başlıyor." dedi.

Kampanya sürecinde çalışan ve sandığa giderek oy veren İngilizlere teşekkür eden Starmer, İşçi Partisi Genel Başkanlığı görevini yürüttüğü 4 yılı aşkın süredeki çalışmaların meyvesini bu seçimlerde aldıklarını belirterek, "Ülkemize hizmet etmeye, İngiltere'yi inşa etmeye hazırız." ifadesini kullandı.

Starmer, elde ettiği sonuçlarla 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarını devirmesine ilişkin, "Bu harika ulusun omuzlarındaki yük kalktı." değerlendirmesinde bulundu.

İşçi Partisi iktidarının "önce ülke, sonra parti" düsturu ile hareket edeceğini söyleyen Starmer, İşçi Partisi içinde değişimi sağladıkları gibi yoksulundan gencine İngiltere halkına da değişim getirebilecekleri mesajını verdi.

Sunak'tan "yenilginin sorumluluğunun alıyorum" mesajı

Başbakan Rishi Sunak ise Muhafazakar Partinin ağır bir yenilgiyle çıktığı seçim sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirmesinde, İşçi Partisini seçim başarısından dolayı tebrik etti ve "Bugün iktidar, barışçıl ve usule uygun şekilde el değiştirecek." dedi.

Sunak ayrıca, bir önceki seçimde 365 milletvekili çıkaran Muhafazakar Partinin sandalye sayısının 120'ye düştüğü seçimde, yenilginin "sorumluluğunu" kabul ettiğini belirterek, seçmenlerinden özür diledi.

Henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre 2019'da Meclis'e 202 milletvekili sokan İşçi Partisi, dünkü seçim sonucunda 412 sandalye kazandı.

Yüzde 33,8 oy alan İşçi Partisi ile yüzde 23,8 oy alan Muhafazakar Partiyi ise yüzde 12,2 oy ve 71 milletvekili kazanan Liberal Demokrat Parti izledi.

İskoçya'nın bağımsızlığını savunan İskoçya Ulusal Partisinin milletvekili sayısı 48'den 9'a düşerken Kuzey İrlanda'nın İrlanda Cumhuriyeti'yle birleşmesini savunan Sinn Fein ise 2019'un ardından tekrar 7 milletvekilini Meclis'e sokma başarısı elde etti.

Kuzey İrlanda'nın Birleşik Krallık'ın parçası olmasını savunan partiler 7, bölgeyle ilgili tutumu nötr olan Alliance Partisi ise 1 milletvekili kazandı.

Aşırı sağcı Reform UK Partisi 4 milletvekili kazanırken daha önce 7 kere seçime giren partinin lideri Nigel Farage, 8'inci seçiminde Meclis'e girmeyi hak etti.

Yaklaşık 50 milyon seçmenin bulunduğu ülkede vatandaşlar, Avam Kamarası'nın yeni milletvekillerini belirlemek için düzenlenen genel seçimde sandığa gitmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İşçi Partisi Lideri Keir Starmer İngiltere'nin Yeni Başbakanı Oldu - Son Dakika

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