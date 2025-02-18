İşçi Partisi'nden Hükümete Göç Politikasına Tepki - Son Dakika
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İşçi Partisi'nden Hükümete Göç Politikasına Tepki

900'den fazla İşçi Partili, hükümetin göç politikasını eleştirerek, geçmişteki acımasızlığa benzetti.

18.02.2025 02:46
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İngiltere'de 900'den fazla İşçi Partili siyasetçi ve sendikacı, hükümetin göç ve iltica politikasını eleştirerek, eski Muhafazakar Parti hükümetinin "göstermelik acımasızlık (performative cruelty)" politikasını taklit ettiğini bildirdi.

Aralarında İngiliz milletvekilleri ve Lordlar Kamarası üyelerinin de bulunduğu grubun yayımladığı ortak bildiride, İçişleri Bakanlığının geçen hafta açıkladığı ve Manş Denizi'ni küçük teknelerle geçerek İngiltere'ye ulaşan kişilere vatandaşlık verilmesini yasaklayan karara tepki gösterildi.

İşçi Partili 900'den fazla ismin yayımladığı ortak bildiride, hükümetin geçen hafta sınır dışı edilen göçmenlerle ilgili görüntüleri kamuoyuyla paylaşması da eleştirilerek, şu ifadeler kullanıldı:

" Hükümet, geçtiğimiz hafta sınır dışı operasyonlarına ilişkin videolar yayımlayarak, düzensiz gelen kişileri suç sayma niyetini yinelemiş ve bu kişilerin İngiliz vatandaşı olmasını süresiz olarak yasakladı. Bu önlemler, geçtiğimiz temmuzda seçmenler tarafından reddedilen başarısız Muhafazakar Parti hükümetlerin sergilediği 'göstermelik acımasızlığı' taklit ediyor. Aynı zamanda, sığınma hakkını tanıma ve güvenli yollar sağlama yönündeki uluslararası yükümlülükleri de ihlal ediyor."

Göçmenlerin ülkeye yük olmadığı, aksine toplumu birçok açıdan zenginleştirdiği belirtilen bildiride, "Göçmen karşıtı siyaset ne bir tek ev inşa eder, ne bir hastaneye personel kazandırır ne de kimsenin maaşını yükseltir. Bunun yerine hükümet, (aşırı sağcı) Reform UK partisinin söylemlerine sarılarak onların yükselişine zemin hazırlıyor." ifadeleri yer aldı.

İşçi Partisi liderlerine çağrıda bulunularak, partinin iktidara giden tek yolunun çoğunluğun çıkarlarına hizmet etmek olduğu vurgulanan bildiride, "Tasarruf politikalarını geri çevirmeli, iklim krizine çözüm bulmalı, su ve enerji şirketlerinin halkı sömürmesine karşı çıkmalı ve işçi sınıfı dayanışmasını teşvik eden bir siyaset anlayışını benimsemeliyiz." ifadesi kullanıldı.

İşçi Partisi içindeki bazı kesimlerden daha önce de benzer uyarılar gelmiş, partinin göç politikalarında aşırı sağcı Reform UK partisinin söylemlerine yaklaşmasının ters etki yaratabileceği belirtilmişti.

Bazı sendika liderleri ve kilise temsilcileri, İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper'a da mektup göndererek, mültecilere vatandaşlık verilmesini engelleyen kararın gözden geçirilmesi çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

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