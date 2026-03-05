İşçi Ücretlerinde Büyük Kayıp - Son Dakika
İşçi Ücretlerinde Büyük Kayıp

05.03.2026 13:41
DİSK-AR raporuna göre, enflasyon ve vergiler işçi ücretlerine 268 milyar lira fatura çıkardı.

(ANKARA) - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi'nin (DİSK-AR) araştırmasına göre, enflasyon ile vergilerin işçi ücretlerine iki aylık toplam faturası en az 268 milyar 714 lira oldu.

DİSK-AR, mart ayına ilişkin, "Ücret Kayıpları İzleme Raporu"nu yayımladı. Raporda, enflasyon ile vergilerin işçi ücretlerine iki aylık toplam faturasının en az 268 milyar 714 lira olarak yansıdığı bildirildi.

Yüksek enflasyon ile adaletsiz vergi ve kesintilerin işçi ücrelerini eritmeye devam ettiği kaydedilen raporda, yılın ikinci ayında enflasyonun sadece sigortalı işçi ücretlerine birikimli toplam faturasının 113,4 milyar lira olarak gerçekleştiği belirtildi.

Gelir ve damga vergilerinin toplam faturasının 155,3 milyar lira olduğu kaydedilen raporda, işçilerin birikimli toplam enflasyon ve vergi kaybının, 2025'in ilk iki ayına göre yüzde 53,7 arttığı ifade edildi.

Raporda, işçilerin şubat ayında yaklaşık 8 gününü vergi, kesinti ve enflasyona çalıştığı, ortalama işçi ücretinin vergi ve enflasyon kaybının kesinti hariç 8 bin 743 lira olarak gerçekleştiği aktarıldı.

Asgari ücretin yılın ikinci ayında 2 bin 232 lira kaybettiği belirtilen raporda, "Şubat 2026'da asgari ücretin 1,5 katı ücretlerin yüzde 25,9'u, 2 katı ücretlerin yüzde 28'i, 2,5 katı ücretlerin yüzde 29,2'si ve 3 katı ücretlerin yüzde 30'u vergi, kesinti ve enflasyon sebebiyle eridi" denildi.

Kaynak: ANKA

