İşçiler Özelleştirmeye Karşı Seslerini Yükseltiyor

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, üretimi durdurulan Soma Termik Santrali ve Divriği Madenleri işçileri ile ücretleri ödenmeyen Polyak Maden işçilerinin yaşadıklarına değindi. Karaca, ülkenin iktidar tarafından talana açıldığını belirterek maden ve enerjide özelleştirme politikalarının işçilerin emeğini ucuzlattığını, iş güvenliğini ve iş güvencesini ortadan kaldırdığını söyledi.

2015 yılında özelleştirilen Soma Termik Santralinde çalışan işçilerin özelleştirmeden sonra yıllar içinde ücretlerinin yoksulluk sınırının yarısına düştüğünü ifade eden Karaca, geçtiğimiz yıl sonunda imzalanan toplu iş sözleşmesinin farkının işçilere taksitlerle verildiğini kaydetti.

Özelleştirme sonrasında santralin tesisat ve malzemelerinin bakımlarının yapılmadığını ve baca filtresinin takılmadığını belirten Karaca işçilerin iş kazası riski altında ve zehir soluyarak çalıştığını söyledi. İşçi sağlığı ve güvenliği denetimlerinin de yapılmadığını vurgulayan Karaca, bu uygulamalar nedeniyle 40 bin haneye sıcak su ve elektrik verilemediğinin altını çizdi. Karaca "İşçinin ne canı ne de insanca yaşama koşulları sağlandı" diye konuştu.

2025 Temmuz'undan beri Türkiye Kömür İşletmeleri'nin borç nedeniyle santrale kömür vermeyi durdurduğunu hatırlatan Karaca, 87 işçinin süresiz ücretsiz izne çıkardığını aktardı.

İzmir Kınık'ta Polyak Maden'de de işçilerin benzer bir süreç yaşadığını ifade eden Karaca, TİS sonrası FİBA Holding'in, 3 bin işçinin yarısından fazlasını işten çıkarttığını belirtti. FİBA Holding'in geçmişteki uygulamaları nedeniyle işçilerin iş kazası geçirdiğini dile getiren Karaca, aralık ayında şirketin yüzde 70'inin Çinli bir firmaya satıldığını aktardı ve bu satıştaki şaibenin araştırılmasını istedi.

Şirket devrinden bu yana 2 aydır işçilerin ücretlerinin ve promosyonlarının ödenmediğinin altını çizen Karaca "Bağımsız Maden-İş Sendikası'nda örgütlü olan işçiler bugün büyük bir yürüyüş yaptı. İşçiler; iki aylık ücret alacaklarının ödenmesi, tazminat hakları için teminat verilmesi, iş güvencesi sağlanması, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin eksiksiz uygulanmasını talep ediyor" dedi.

Karaca, "Soma Termik Santali de Polyak Maden İşletmesi de Divriği Madenleri de işçilere aynı zulmü uyguluyor. Ucuza çalıştırıyor, haklarını ödemiyor. İş güvenceleri patronun iki dudağı arasında. İş güvenlikleri yok, canları burunlarında çalışıyorlar. Bütün bunlar, özelleştirmenin kaçınılmaz sonucu olarak yaşanıyor. İşçilerin güvenceli iş, insanca yaşayacak ücret, insanca çalışma koşulları taleplerinin arkasındayız" diye konuştu.