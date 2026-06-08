İşçilerin Ücret Kayıpları Rekor Seviyede - Son Dakika
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İşçilerin Ücret Kayıpları Rekor Seviyede

08.06.2026 15:06
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DİSK-AR raporuna göre, vergi ve enflasyon nedeniyle işçilerin kaybı 890 milyar TL'yi aştı.

(ANKARA) - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi'nce (DİSK-AR) yayımlanan haziran ayı Ücret Kayıpları İzleme Raporu'nda, "Ortalama kayıtlı işçi ücretlerini esas alarak yaptığımız hesaplamaya göre yılın beşinci ayında vergi ve enflasyonun 16,7 milyon işçiye birikimli toplam kaybı en az 889 milyar 991 milyon lira olarak gerçekleşti" ifadeleri kullanıldı.

DİSK-AR, haziran ayı Ücret Kayıpları İzleme Raporu'nu yayımladı. Buna göre, ortalama kayıtlı işçi ücretlerinde yılın beşinci ayına bakıldığında vergi ve enflasyonun 16,7 milyon işçinin birikimli toplam kaybı en az 889 milyar 991 milyon lira olarak gerçekleşti.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs 2026 itibarıyla ortalama işçi ücreti brüt giydirilmiş olarak 64 bin 985 lira olarak esas alındı. Bu ücret düzeyindeki vergi ve kesinti yükü daha yılın dördüncü ayında ücretin ikinci vergi dilimine girmesi sebebiyle, yılın beşinci ayında 15 bin 537 lira olarak gerçekleşti. Mayıs 2026'daki yüzde 16,61 oranındaki beş aylık enflasyon da hesaba katıldığında ortalama işçi ücreti 8 bin 458 lira daha gerilemektedir. Böylece işçinin 64 bin 985 liralık brüt ücreti yılın beşinci ayında 25 bin 284 lira kayıp yaşadı."




"BU ERİME İŞÇİLERDEN VARLIKLI KESİMLERE CİDDİ BİR GELİR TRANSFERİ ANLAMINA GELİYOR"



Toplam kayıp ise çok daha ürkütücü boyutlarda. Sadece sigortalı işçilerin beş aylık enflasyon kaybı Mayıs 2026'da birikimli toplam (tüm sigortalı işçiler için) 458,8 milyar liraya ulaşırken vergi kaynaklı birikimli toplam erime 431,2 milyar lira oldu. Böylece ortalama kayıtlı işçi ücretlerini esas alarak yaptığımız hesaplamaya göre yılın beşinci ayında vergi ve enflasyonun 16,7 milyon işçiye birikimli toplam kaybı en az 889 milyar 991 milyon lira olarak gerçekleşti.
Araştırma kapsamında incelediğimiz vergi yüküne dolaylı vergiler (tüketim vergileri) dahil değildir. Tüketimden alınan vergiler alım gücünü eriten ve enflasyonu artıran bir diğer faktördür. Daha yılın beşinci ayında birikimli olarak 890 milyar TL'yi bulan bu erime işçilerden varlıklı kesimlere ciddi bir gelir transferi anlamına geliyor. Enflasyon ve gelir vergisi adaletsizliği nedeniyle işçi sınıfının 889 milyar 991 milyon liralık ücreti erimiştir. Enflasyon işçi sınıfını yoksullaştıran bir emme basma tulumbadır. İşçilerden alıp zenginlere kaynak aktarmaktadır. Öte yandan adaletsiz vergi sistemi gelir eşitsizliğini daha da derinleştirmekte ve ücret gelirleri üzerindeki yükü artırmaktadır. Günün sonunda işçilerin harcanabilir net gerçek ücretleri hızla erimektedir."
Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşçilerin Ücret Kayıpları Rekor Seviyede - Son Dakika

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