İşçilerin Ücret Kayıpları Rekor Seviyede

(ANKARA) - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi'nce (DİSK-AR) yayımlanan haziran ayı Ücret Kayıpları İzleme Raporu'nda, "Ortalama kayıtlı işçi ücretlerini esas alarak yaptığımız hesaplamaya göre yılın beşinci ayında vergi ve enflasyonun 16,7 milyon işçiye birikimli toplam kaybı en az 889 milyar 991 milyon lira olarak gerçekleşti" ifadeleri kullanıldı.
DİSK-AR, haziran ayı Ücret Kayıpları İzleme Raporu'nu yayımladı. Buna göre, ortalama kayıtlı işçi ücretlerinde yılın beşinci ayına bakıldığında vergi ve enflasyonun 16,7 milyon işçinin birikimli toplam kaybı en az 889 milyar 991 milyon lira olarak gerçekleşti.
Raporda şu ifadelere yer verildi:
"Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs 2026 itibarıyla ortalama işçi ücreti brüt giydirilmiş olarak 64 bin 985 lira olarak esas alındı. Bu ücret düzeyindeki vergi ve kesinti yükü daha yılın dördüncü ayında ücretin ikinci vergi dilimine girmesi sebebiyle, yılın beşinci ayında 15 bin 537 lira olarak gerçekleşti. Mayıs 2026'daki yüzde 16,61 oranındaki beş aylık enflasyon da hesaba katıldığında ortalama işçi ücreti 8 bin 458 lira daha gerilemektedir. Böylece işçinin 64 bin 985 liralık brüt ücreti yılın beşinci ayında 25 bin 284 lira kayıp yaşadı."
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