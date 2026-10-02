ISEAS anketinde enerji ve yaşam maliyeti endişesi yüzde 44,6 ile ilk sırada yer aldı - Son Dakika
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ISEAS anketinde enerji ve yaşam maliyeti endişesi yüzde 44,6 ile ilk sırada yer aldı

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ISEAS anketinde enerji ve yaşam maliyeti endişesi yüzde 44,6 ile ilk sırada yer aldı
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ISEAS-Yusof Ishak Enstitüsü'nün 2026 anketine göre, Güneydoğu Asya'da katılımcıların yüzde 44,6'sı en büyük endişesinin artan enerji fiyatları ve yaşam maliyeti olduğunu belirtti. Yetersiz enerji arzı endişesi ise yüzde 26,1 ile ikinci sırada yer aldı.

SİNGAPUR, 2 Ekim (Xinhua) -- Artan enerji fiyatları ve yaşam maliyeti, yenilenebilir enerjiye geçmeye ve fosil yakıtlarını kademeli olarak azaltmaya çalışan Güneydoğu Asya'da en büyük endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

Singapur merkezli ISEAS-Yusof Ishak Enstitüsü tarafından perşembe günü yayımlanan 2026 Güneydoğu Asya İklim Görünümü Anketi Raporu'na göre, katılımcıların yaklaşık yüzde 44,6'sı en büyük endişelerinin, artan enerji fiyatları ve yaşam maliyeti olduğunu belirtti.

Bunu yüzde 26,1 ile yetersiz enerji arzına ilişkin endişeler izledi.

2024 yılı anketinde artan enerji fiyatları ve yaşam maliyetinden endişe duyanların oranı yüzde 52,4 olarak bulunmuştu. Son ankette bu oranın yüzde 44,6'ya gerilediği görüldü.

Yetersiz enerji arzına ilişkin endişeler ise 2024'teki yüzde 20,3 seviyesinden 2026'da yüzde 26,1'e yükseldi. Raporda, bu endişelerin son yıllarda yaşanan enerji şokları ve jeopolitik gelişmelerin yol açtığı aksamaları yansıtıyor olabileceği ifade edildi.

2026 anketi, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'ne (ASEAN) üye 11 ülkeden 3.706 katılımcı ile gerçekleştirildi. Bu çalışma, ASEAN'ın en yeni üyesi Doğu Timor'dan katılımcıların da yer aldığı ilk anket olma özelliği taşıyor.

Kaynak: Xinhua
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