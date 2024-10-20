ISF ve Xinhua'dan Okul Sporları İçin İşbirliği

Güncel

CENEVRE, 20 Ekim (Xinhua) -- Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) ve Xinhua Haber Ajansı, dünyada okul sporlarını teşvik etmek amacıyla yeni bir işbirliği için geçtiğimiz günlerde bir mutabakat zaptı imzaladı.

Taraflar, tüm Uluslararası Okul Sporları Federasyonu müsabakalarında haber ile bilgi alanlarında etkileşim ve işbirliğini derinleştirme konusunda anlaştı.

Dünya okul sporları yönetim organı, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Federasyonlar ve ülkedeki enstitülerle bağlantılarını genişletmek için Ocak ayında merkezini Belçika'nın Brüksel kentinden İsviçre'nin Lozan kentine taşıdı.

Çin, 2024'ten 2028'e kadar art arda üç ISF Futbol Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hak kazandı. Bu yılki müsabakalar Mayıs ayında Dalian kentinde başarıyla gerçekleştirildi.