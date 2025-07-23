İsfahan Teknoloji Üniversitesi'nde Yangın

İran'ın İsfahan eyaletindeki İsfahan Teknoloji Üniversitesi'nde bilgi tabanlı şirketin atölyesinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı.
İran devlet televizyonuna göre, İsfahan'ın Humeynişehr ilçesindeki İsfahan Teknoloji Üniversitesi'ne bağlı bilgi tabanlı şirketin atölyesinde yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında 1 kişinin yaralandığı açıklandı.
Yangının çıkış nedeninin ise araştırıldığı belirtildi.
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