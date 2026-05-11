İşgal Altında Bir Filistinli Hayatını Kaybetti
İşgal Altında Bir Filistinli Hayatını Kaybetti

11.05.2026 21:53
Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından ağır yaralanan Filistinli Kusay Rayyan yaşamını yitirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ateş açması sonucu ağır yaralanan ve daha sonra İsrail askerlerince gözaltına alınan Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistinli Esirler Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti olaya ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, olayın 15 Nisan'da Batı Şeria'nın Selfit kentindeki Karavat Beni Hasan beldesinde meydana geldiği belirtildi.

İsrail askerlerinin, 29 yaşındaki evli ve bir çocuk babası olan Kusay İbrahim Ali Rayyan'ı, "bıçaklı saldırı girişiminde bulunma" iddiasıyla gözaltına aldığı aktarılan açıklamada, Rayyan'ın Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin açtığı ateş sonucu ağır yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, Rayyan'ın İsrail'deki Beilinson Hastanesi'nde hayatını kaybettiği kaydedildi.

Rayyan'ın dosyasını takip eden avukatın, müvekkilinin sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi talep ettiği belirtilen açıklamada, genç Filistinlinin bilincinin kapalı olduğu ve solunum cihazına bağlı bulunduğu bilgisinin verildiği ifade edildi.

Açıklamada, avukatın hastaneyle iletişime geçtiği ancak aileyle irtibat kurması gereken sözde "sosyal hizmet görevlisinin" Rayyan'ın durumuna ilişkin bilgi sahibi olmadığının öğrenildiği kaydedildi.

Filistinli iki kuruluş, İsrail savcılığının Rayyan hakkında ortaya attığı "bıçaklı saldırı hazırlığında olduğu" yönündeki iddiaları "asılsız ve temelsiz" şeklinde nitelendirerek reddettiği bildirildi.

Kuruluşlar, İsrail savcılığının benzer vakalarda tutukluluğun sürdürülmesi için ısrarcı davrandığını belirterek, "Kusay Rayyan, yanlış iddia ve suçlamalara dayanılarak soğukkanlılıkla öldürüldü." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, söz konusu olayın Gazze'deki "soykırım" sonrasında Filistin halkına karşı sürdürülen ihlallerin bir parçası olduğu belirtilerek, Batı Şeria'da yargısız infazların arttığı ve İsrailli gaspçıların Filistinlilere yönelik saldırılarda "merkezi bir araç haline geldiği" kaydedildi.

İki kuruluş, İsrail makamlarını Rayyan'ın ölümünden tamamen sorumlu tutarken, uluslararası insan hakları kuruluşlarına da "sessizlik ve felç haline son verme" çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

