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İşgal İstanbul'unda Siyaset ve Gündelik Hayat Sergisi Devam Ediyor - Son Dakika
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İşgal İstanbul'unda Siyaset ve Gündelik Hayat Sergisi Devam Ediyor

Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen 'Meşgul Şehir: İşgal İstanbul'unda Siyaset ve Gündelik Hayat, 1918-1923' sergisi, 27 Nisan'a kadar ziyaretçilerle buluşmaya devam ediyor. Sergi, İstanbul'un işgal yıllarını zengin arşiv çalışmasıyla ele alarak, Birinci Dünya Savaşı sonrasında İngiliz, Fransız ve İtalyan orduları tarafından işgal edilen İstanbul'u yazılı ve görsel belgelerle izleyiciye aktarıyor.

İşgal İstanbul\'unda Siyaset ve Gündelik Hayat Sergisi Devam Ediyor
05.01.2024 - 18:07,
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Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsünün (İAE) Cumhuriyet öncesi İstanbul'un işgal yıllarını mercek altına aldığı "Meşgul Şehir: İşgal İstanbul'unda Siyaset ve Gündelik Hayat, 1918-1923" sergisi, 27 Nisan'a kadar ziyaretçilerle buluşmaya devam edecek.

İAE'den yapılan açıklamaya göre, sergi, İstanbul tarihinin en sıra dışı ve çalkantılı dönemlerinden birini zengin arşiv çalışmasıyla gözler önüne seriyor.

Sergi, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından İngiliz, Fransız ve İtalyan orduları tarafından işgal edilen İstanbul'u yazılı ve görsel arşivlerin ışığında izleyiciye aktarıyor.

Daniel-Joseph MacArthur-Seal ve Gizem Tongo'nun küratörlüğünde, uluslararası bir danışma kuruluyla birlikte hazırlanan sergide, Kasım 1918-Ekim 1923 arasında süren işgal, askeri, sosyal ve kültürel boyutlarıyla ele alınıyor.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü arşivinin yanı sıra Türkiye, Fransa, İngiltere, Yunanistan, Ermenistan ve Rusya'daki çeşitli kütüphane, arşiv ve koleksiyonlardan seçilmiş, birçoğu ilk kez sergilenen belgeler arasında, resmi yazışmalardan resimlere, videolardan fotoğraflara bir dizi yazılı ve görsel malzeme sergileniyor.

Beyoğlu Tepebaşı'ndaki İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Galerisi, pazar hariç haftanın her günü 10.00-19.00 saatlerinde gezilebiliyor.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü aynı zamanda bir kütüphane. Kütüphane çalışma saatleri hakkında ayrıntılı bilgi için "www.iae.org.tr" web sitesi ziyaret edilebilir.

Kaynak: AA
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