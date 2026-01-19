İsias Otel Davasında Yargılanan 3 Kamu Görevlisine, "Bilinçli Taksir"Den 10 Yıl Hapis Cezası Verildi, 3 Sanık Beraat Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsias Otel Davasında Yargılanan 3 Kamu Görevlisine, "Bilinçli Taksir"Den 10 Yıl Hapis Cezası Verildi, 3 Sanık Beraat Etti

19.01.2026 18:12  Güncelleme: 22:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Şubat depremlerinde 72 kişiyi kaybettiren İsias Otel davasında dönemin İmar Müdürü ve diğer iki sanığa 10 yıl hapis cezası verdi.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ADIYAMAN) - Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Şubat depremlerinde 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Otel davasında yargılanan dönemin İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış, Büro Şefi Bilal Balcı ile eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut'a, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Bu sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrolünün uygulanmasına karar verildi. Diğer sanık Adıyaman Belediyesi İmar Müdürü Yusuf Gül ile ruhsat birimi görevlisi iki sanığın ise beraatine hükmedildi.

6 Şubat depremlerinde Adıyaman'da, aralarında KKTC'li sporcuların da bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı Grand İsias Otel'in yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı.

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi, dönemin İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış, Büro Şefi Bilal Balcı ile eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut'a, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Bu sanıklar hakkında, yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbirinin uygulanmasına hükmedildi.

Mahkeme, diğer sanık Adıyaman Belediyesi İmar Müdürü Yusuf Gül ile ruhsat birimi görevlileri Abdurrahman Karaaslan ve Fazlı Karakuş'un ise beraatine karar verdi.

Duruşma salonunda bulunan aileler karara tepki gösterdi, otelde yakınlarını kaybedenlerin gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.

Kaynak: ANKA

Adıyaman, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsias Otel Davasında Yargılanan 3 Kamu Görevlisine, 'Bilinçli Taksir'Den 10 Yıl Hapis Cezası Verildi, 3 Sanık Beraat Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksiciden mest eden hareket Çocuğun halini görünce hiç düşünmeden harekete geçti Taksiciden mest eden hareket! Çocuğun halini görünce hiç düşünmeden harekete geçti
AB’den Grönland hamlesi Olağanüstü toplanacaklar AB'den Grönland hamlesi! Olağanüstü toplanacaklar
Ateşkes sonrası Haseke ilinden gelen katliam iddialarına soruşturma Ateşkes sonrası Haseke ilinden gelen katliam iddialarına soruşturma
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu 11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
Ülke felaketi yaşıyor 300 ev küle döndü, OHAL ilan edildi Ülke felaketi yaşıyor! 300 ev küle döndü, OHAL ilan edildi
2 hızlı tren raydan çıktı En az 24 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı 2 hızlı tren raydan çıktı! En az 24 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı

21:59
Dolmabahçe’de 905’te mutlu son Beşiktaş, Kayserispor’u son saniyelerde devirdi
Dolmabahçe'de 90+5'te mutlu son! Beşiktaş, Kayserispor'u son saniyelerde devirdi
21:38
YPG, Suriye’de hapishaneden DEAŞ’lı teröristleri bıraktı
YPG, Suriye'de hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı
21:21
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
20:47
İstanbul’un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
20:32
Trump’ın Erdoğan’a teklifinden sonra Netanyahu’dan açıklama geldi
Trump'ın Erdoğan'a teklifinden sonra Netanyahu'dan açıklama geldi
19:33
Çekya Başbakanı Babis: Trump’ın Grönland argümanları yerinde
Çekya Başbakanı Babis: Trump'ın Grönland argümanları yerinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 22:54:52. #7.11#
SON DAKİKA: İsias Otel Davasında Yargılanan 3 Kamu Görevlisine, "Bilinçli Taksir"Den 10 Yıl Hapis Cezası Verildi, 3 Sanık Beraat Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.