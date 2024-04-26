İsias Oteli Davası: 72 Kişinin Hayatını Kaybettiği Otelin Yargılaması Devam Ediyor - Son Dakika
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İsias Oteli Davası: 72 Kişinin Hayatını Kaybettiği Otelin Yargılaması Devam Ediyor

İsias Oteli Davası: 72 Kişinin Hayatını Kaybettiği Otelin Yargılaması Devam Ediyor

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan İsias Oteli'ne ilişkin 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılanması devam ediyor. Duruşmaya, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, yaşamını yitiren sporcuların aileleri ile taraf avukatları katıldı. Sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı. Tutuklu sanıklar suçlamaları reddederken, müştekiler ve tanıklar da sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti. Duruşmada uzmanların dinlenmesine karar verildi.

26.04.2024 12:15
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Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan, 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sporcu, öğretmen ve tur rehberinin de aralarında bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği otele ilişkin duruşma nedeniyle adliyede geniş güvenlik önlemi alındı.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin zemin katındaki çok amaçlı konferans salonunda yapılan duruşmaya, sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı.

Duruşmaya, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, yaşamını yitiren sporcuların aileleri ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, 2 yaralıyla ilgili dosyaya dün gelen iddianamenin bu dosya ile birleştiğini belirterek tutuklu sanık Ahmet Bozkurt'a birleşen dosya yönünden savunma yapması için söz hakkı verdi.

Bozkurt, aleyhindeki suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek, "Suçlamaları reddediyorum, inşaatımla, beton kalitemle ilgili yanlış hesaplamalar yapılmıştır, kabul etmiyorum. Projede olan mühendislerim, görevlilerim işlerini çok doğru yapmışlar, hiçbir eksiğim yoktur. Doğru tespit edilen örneklerden de anlaşılmaktadır. İddianamede yanlış tespitler var." diye konuştu.

Mahkeme başkanının Gazi Üniversitesinden gelen bilirkişi raporunda iki yönden de asli kusurlu olarak ifade edildiğini belirttiği sanık, kusursuz olduğunu, hiçbir eksiğinin bulunmadığını, her türlü malzemeyi fazlasıyla kullandığını savundu.

Tutuklu sanık Erdem Yıldız, bilirkişi raporunun çelişkilerle dolu olduğunu, sahte evrak üzerinden suçlandığını öne sürdü.

Kendisinin mimar olduğunu, mimarın fenni mesul olamayacağını ifade eden Yıldız, ruhsatta sahtecilik yapıldığını, kendisinin bir ilgisinin olmadığını savundu.

Tutuklu sanık Mehmet Fatih Bozkurt da önceki savunmalarını tekrar ettiğini kaydetti.

Tutuksuz sanık Halil B, önceki savunmaları tekrar ettiğini, aleyhindeki hususları kabul etmediğini söyledi.

İlk duruşmaya katılmayıp bu duruşma dinlenen müştekiler, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti.

Tanık olarak dinlenen otelin yanındaki otoparkı işleten M.K, otelle anlaşmasının olduğunu, kolon kesme ve kat çıkma gibi konuları bilmediğini söyledi.

Uzmanların dinlenmesi talep edildi

Müşteki avukatları, dosyaya sundukları bilirkişi raporlarında imzası bulunan 3 uzmanın dinlenmesini talep etti.

Sanık avukatları, eşitlik ilkesi gereği uzmanların dinlenmemesini, taleplerin reddedilmesini istedi.

Mahkeme başkanı, duruşmada hazır bulunan uzmanların dinlenmelerine oy birliğiyle karar verildiğini söyledi.

Verilen aranın ardından uzmanlar dinlenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsias Oteli Davası: 72 Kişinin Hayatını Kaybettiği Otelin Yargılaması Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsias Oteli Davası: 72 Kişinin Hayatını Kaybettiği Otelin Yargılaması Devam Ediyor - Son Dakika
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