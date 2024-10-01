İşiba Şigeru, Japonya'nın Yeni Başbakanı Oldu - Son Dakika
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İşiba Şigeru, Japonya'nın Yeni Başbakanı Oldu

Japonya'da LDP lideri İşiba Şigeru, Temsilciler Meclisi'nde 291 oy alarak başbakan seçildi.

01.10.2024 09:16
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Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) yeni lideri İşiba Şigeru, Temsilciler Meclisinde düzenlenen olağanüstü oturumda ülkenin başbakanı seçildi.

Japonya Parlamentosu alt kanadı Temsilciler Meclisinde (Şuugin) düzenlenen oturumda, meclis üyelerinin ülkenin yeni başbakanını seçmesi için oylama yapıldı.

İşiba Şigeru, partisi LDP ve ortağı Komeito hakimiyetindeki 465 koltuklu Şuugin'de, 291 evet oyu alarak, Japonya'nın 102. başbakanı oldu.

LDP'nin geçen hafta yapılan liderlik seçimine ikisi kadın 9 aday katılmıştı. LDP'de 1970'lerden bu yana en yüksek aday sayısı dikkati çekmişti. İkinci tura kalan seçimde İşiba, kadın rakibi Takaiçi Sanae'yi mağlup ederek yeni LDP lideri seçilmişti.

Yeni kabinesini duyurmaya hazırlanan İşiba, İmparatorluk Sarayı'nda düzenlenecek törenle görevine başlayacak.

İşiba'nın, görevini 27 Ekim'de düzenlenmesi planlanan erken genel seçimlere kadar yürütmesi bekleniyor.

Süreç

LDP lideri ve Başbakan Kişida Fumio, ağustosta, parti içi siyasi bağış fonu skandalının siyasete yönelik kamu güvenini sarstığı gerekçesiyle istifa edeceğini açıklamıştı.

Ekim 2021'de göreve gelen Başbakan Kişida Fumio, geçen haftaki LDP seçimlerine katılmama kararı almıştı.

Başbakan Kişida ile kabinesi bu sabah istifa etmişti.

Kaynak: AA

Politika, Japonya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşiba Şigeru, Japonya'nın Yeni Başbakanı Oldu - Son Dakika

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