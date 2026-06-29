Işık Noyan Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Işık Noyan Hayatını Kaybetti

29.06.2026 10:58
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Ünlü çevirmen ve yazar Işık Noyan, Türk sanatına önemli katkılarda bulundu ve aramızdan ayrıldı.

Çevirmen, dramaturg ve yazar Işık Noyan hayatını kaybetti.

İstanbul Devlet Opera ve Balesinden (İDOB) yapılan açıklamaya göre, Türk opera ve tiyatro dünyasının önemli isimlerinden Işık Noyan yaşama veda etti.

Ankara ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi başta olmak üzere Türk opera ve tiyatrosuna bilgi birikimi, titizliği ve zarif yaklaşımıyla önemli katkılar sunan Noyan, çalışmalarıyla kalıcı izler bıraktı.

Açıklamada, sanatçının Fransız tiyatrosunun önemli eserlerini Türkçeye kazandırarak kültür ve sanat hayatına katkı sağladığı belirtilerek, "Jean-Paul Sartre'ın tiyatro oyunlarının çevirilerinin yanı sıra tiyatro eserleri, librettolar, televizyon film ve belgesel çevirileri ile çocuk oyunları ve özgün bale librettolarına imza atan Işık Noyan, sanata ve edebiyata adanmış yaşamı, üretkenliği, zarafeti ve ardında bıraktığı değerli eserlerle daima hatırlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

İstanbul'da doğan Noyan, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin Fransız Dili ve Edebiyatı ile Tiyatro bölümlerinden mezun oldu. 1972-1975 yıllarında Paris'te dramaturji eğitimi alan Noyan, aynı dönemde Fransız edebiyatı üzerine lisansüstü tez hazırladı.

Türkiye'ye dönüşünün ardından gazete ve dergilerde tiyatro tanıtım yazıları ve eleştiriler kaleme alan Noyan, 1975-1988'de Ankara Devlet Opera ve Balesinde yabancı rejisörlere çevirmenlik yaptı ve kurumda Dış ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak görev aldı.

İDOB bünyesinde 1990-2007 yıllarında çalışan sanatçı, Jean-Paul Sartre'ın tüm tiyatro oyunlarını Türkçeye kazandırmasının yanı sıra tiyatro oyunları, librettolar, televizyon film ve belgesel çevirileri ile çocuk oyunları ve özgün bale librettolarına imza attı.

Noyan'ın cenaze namazı bugün öğle namazının ardından Maltepe Merkez Camisi'nde kılınacak. Sanatçı daha sonra Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'na defnedilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Işık Noyan Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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