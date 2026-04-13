Işıkhan'dan Memur-Sen'e Ziyaret

13.04.2026 23:26
Çalışma Bakanı Işıkhan, Memur-Sen ile kamu görevlilerinin sorunlarını görüştü.

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen Konfederasyonu'nu ziyaret etti. Görüşmede kamu görevlileri ve emeklilerin sahada karşılaştığı sorunlar ile sendikal talepler ele alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Memur-Sen Konfederasyonu'nu ziyaret etti. Işıkhan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Memur-Sen Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın ve Konfederasyon yönetimi ile bir araya gelerek gündemimizde yer alan konuları ele aldık. Çalışma hayatımızın en önemli paydaşlarından Memur-Sen ailesine nazik misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum." dedi.

4688 sayılı Kanun için düzenleme talebi

Ziyarete ilişkin Memur-Sen'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gerçekleştirilen görüşmede; kamu görevlilerinin ve emeklilerin sahada karşı karşıya kaldığı sorunları, çözüm bekleyen başlıkları ve sendikal taleplerimizi ele aldık. Çalışma hayatına ilişkin beklentilerimizi doğrudan ve açık bir şekilde gündeme taşıdık."

4688 sayılı Kanun'un mevcut ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yeniden ele alınmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek, bu doğrultuda somut adımlar atılmasını gündeme taşıdık. Sosyal diyalog mekanizmalarının sadece toplantı süreçleriyle sınırlı kalmaması, sahaya yansıyan ve çözüm üreten bir yapıya kavuşturulması gerektiğinin altını çizdik.

Ayrıca 2026 Mart KPDK sürecine ilişkin belirsizliklerin giderilmesi, takvimin netleşmesi ve Kurulun vakit kaybetmeden toplanmasının gerekliliğini ifade ettik. Toplu sözleşme hükümlerinin eksiksiz uygulanmasının önemine değinerek uygulamada tereddüt oluşturan hususların giderilmesi noktasında değerlendirmelerde bulunduk."

Kaynak: ANKA

