Işıkhan, SGK'nın Alzheimer için 42,3 milyar lirayı aşan gideri karşıladığını açıkladı - Son Dakika
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Işıkhan, SGK'nın Alzheimer için 42,3 milyar lirayı aşan gideri karşıladığını açıkladı

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Işıkhan, SGK\'nın Alzheimer için 42,3 milyar lirayı aşan gideri karşıladığını açıkladı
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Işıkhan, 2025 ve 2026'nın ilk 6 ayında Alzheimer için 42,3 milyar lirayı aşan sağlık giderinin SGK tarafından karşılandığını açıkladı. Aynı dönemde 35,3 milyar lirayı aşan hastane tedavisi, 5,2 milyar lirayı aşan ilaç ve 1,7 milyar lirayı aşan medikal ödeme yapıldığını bildirdi.

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 ve 2026 yılının ilk 6 ayında Alzheimer hastalarına yönelik 42,3 milyar lirayı aşan sağlık giderinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılandığını açıkladı. Işıkhan, bu dönemde 35,3 milyar lirayı aşan hastane tedavisi, 5,2 milyar lirayı aşan ilaç ve 1,7 milyar lirayı aşan medikal ödeme yapıldığını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Alzheimer hastası vatandaşlarımıza emeklilik, maluliyet, tedavi ve ilaca erişim gibi birçok konuda destek oluyoruz. 2025 yılı ve 2026 yılının ilk 6 ayında 42.3 milyar lirayı aşan sağlık gideri tutarını, 35.3 milyar lirayı aşan hastane tedavi giderlerini, 5.2 milyar lirayı aşan ilaç ödemeleri tutarını ve 1.7 milyar lirayı aşan medikal ödemeleri tutarını Sosyal Güvenlik Kurumumuzca karşıladık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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