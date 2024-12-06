Isınmak İçin Yaktığı Mangalın Gazından Zehirlenen Genç Hayatını Kaybetti

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DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde Norşin Şimşek (17), banyoda ısınmak için yaktığı mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Çınar ilçesi kırsal Başaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Norşin Şimşek, girdiği banyoda ısınmak için mangal yaktı. Uzun süre banyodan çıkmadığını fark eden ailesi, içeriye girdiklerinde Norşin'i hareketsiz buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Norşin'in mangaldan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Norşin'in cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.