İskandinav Ülkeleri, ABD-İran Mutabakatını Destekliyor - Son Dakika
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İskandinav Ülkeleri, ABD-İran Mutabakatını Destekliyor

15.06.2026 14:13
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Finlandiya, İsveç, Norveç, Danimarka ve Slovenya, ABD ile İran arasındaki mutabakatı memnuniyetle karşıladı.

Finlandiya, İsveç, Norveç, Danimarka ve Slovenya, ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ile İran arasında mutabakata varılmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Pakistan, Katar ve diğer arabulucu ülkeleri tebrik eden Stubb, "Bu mutabakat, savaşı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'nı açmak için fırsat sunuyor. Bu da bölge ve küresel ekonomi üzerinde önemli bir etki oluşturacak. Tüm ilgili tarafları, durumu değerlendirmeye ve uluslararası hukuka uygun olarak çatışmaya kalıcı bir çözüm bulmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da X'teki paylaşımında, ABD ile İran arasında mutabakata varılmasını "hoş bir haber" şeklinde niteledi.

Hürmüz Boğazı'nda serbest ve güvenli geçişin yeniden sağlanmasının önemli olduğunu belirten Kristersson, mutabakat haberinin, İsveç'in ekonomisi için de önemli olduğunu vurguladı.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, X'teki paylaşımında, "ABD ile İran arasında mutabakata varılmasını memnuniyetle karşılıyorum. Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin sağlanması ve mutabakatın Lübnan'ı kapsaması esastır. İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmeler devam etmeli. Pakistan, Katar ve diğer ülkelere çabaları için teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen de X'teki paylaşımında, ABD ile İran arasında mutabakata varılmasını olumlu bulduğunu belirterek, "Bu mutabakatın uygulanması önemli. Böylece bölgesel istikrarı güvence altına alabilir, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açabiliriz. Dünya ekonomisi için önemli." yorumunu yaptı.

Slovenya Dışişleri Bakanlığı, X'ten yaptığı paylaşımda, ABD ile İran arasında mutabakata varılmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, mutabakatın hızlı ve kapsayıcı şekilde uygulanması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İskandinav Ülkeleri, ABD-İran Mutabakatını Destekliyor - Son Dakika

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