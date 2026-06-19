İskeçe'de Müftü Protestosu Yargıya Taşındı - Son Dakika
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İskeçe'de Müftü Protestosu Yargıya Taşındı

19.06.2026 23:22
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İskeçe'de müftülerin camiye girişinin engellenmesiyle yargılanan 4 Türk, karara itiraz edecek.

Batı Trakya'nın İskeçe kentinde, Yunan devleti tarafından atanan müftülerin Çınar Camisi'ne girişini engelledikleri gerekçesiyle yargılanan 4 Batı Trakya Türkü, mahkemenin verdiği karara karşı tüm yasal haklarını kullanacaklarını bildirdi.

İskeçe Çınar Camisi'nde 11 Ekim 2024'te yaşanan olaylar nedeniyle yargılandıkları davada haklarında 17'şer ay hapis cezası verilen Hüseyin Baltacı, Ozan Ahmetoğlu, Bahri Belço ve Murat Köse ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, dava sürecinde kendilerine destek veren Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, azınlık kurum ve kuruluşlarına, siyasetçilere, yerel yöneticilere, basın mensuplarına, hukukçulara ve soydaşlara teşekkür edildi.

Dava sürecinde ortaya konulan dayanışmanın, konunun yalnızca 4 kişinin yargılanmasından ibaret olmadığını gösterdiği belirtilen açıklamada, davanın Batı Trakya Türk Azınlığının dini özgürlükleri, kurumlarına sahip çıkma iradesi ve demokratik haklarıyla ilgili olduğu ifade edildi.

İskeçe Çınar Camisi'nde yaşananların, münferit bir olay olarak değerlendirilemeyeceği kaydedilen açıklamada, olayın "Batı Trakya Türk Azınlığının, müftülük meselesine ilişkin uzun yıllardır devam eden tartışmaların bir yansıması olduğu" görüşüne yer verildi.

Açıklamada, olay günü herhangi bir hakaret, şiddet veya zor kullanma eyleminde bulunulmadığı; tepkinin demokratik ve barışçıl yöntemlerle ortaya konulduğu vurgulandı.

Mahkemenin verdiği kararın üzüntüyle karşılandığı aktarılan açıklamada, karara karşı tüm yasal hakların kullanılacağı, dosyanın bir üst mahkemeye taşınacağı ve hukuki mücadelenin sürdürüleceği bildirildi.

Açıklamada, Batı Trakya Türk Azınlığının uzun yıllardır çözüm bekleyen müftülük meselesinin yeniden ele alınması gerektiğine işaret edilerek, kalıcı çözümün toplumun iradesine, dini özgürlüklere ve demokratik değerlere saygı temelinde mümkün olacağı kaydedildi.

Ne olmuştu

Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Genel Sekreteri Yorgos Kalancis'in de katıldığı İskeçe Medresesi'nin açılış töreninin ardından 11 Ekim 2024'te Yunan devletince atanan müftüler, Çınar Camisi'nde cuma namazı kılmak istemiş ancak cami cemaati tarafından protesto edilerek, camiye girişleri engellenmişti.

İskeçe Mahkemesi, olayla ilgili dün görülen davada Hüseyin Baltacı, Ozan Ahmetoğlu, Bahri Belço ve Murat Köse'yi 17'şer ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Mahkeme, söz konusu cezaların ertelenmesine ve para cezasına çevrilmesine karar vermişti.

Yunanistan'da Batı Trakya Türk Azınlığının müftüleri ve vakıf yönetimleri, devlet tarafından atanırken; Türk azınlık, uzun yıllardır dini liderlerini seçimle belirleme talebini dile getiriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İskeçe'de Müftü Protestosu Yargıya Taşındı - Son Dakika

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