İskeçe'deki Çınar Camii'ne hakaret içerikli yazıya Batı Trakya Türklerinden kınama

Batı Trakya Türk toplumunun temsilcileri, İskeçe'deki Çınar Camii'nin dış duvarına İslam inancına ve kutsal değerlere yönelik hakaret içeren ifadeler yazılmasına tepki gösterdi.

Gümülcine Seçilmiş Müftülüğünden, Çınar Camii'nin duvarına yazılan hakaret içerikli ifadelerle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, caminin dış duvarına yazılan ifadelerin "ahlaki ve insani değerleri yok saydığı" belirtildi.

Saldırının kınandığı vurgulanan açıklamada, son dönemde Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığının dini ve kültürel değerlerine yönelik olumsuz söylemlerin arttığı, bu tür eylemlerin toplumsal barış ve birlikte yaşama kültürüne zarar verdiği kaydedildi.

İskeçe Milletvekili Burhan Baran da yaptığı yazılı açıklamada, ibadethanelere yönelik saygısızlıkların kabul edilemez olduğunu belirtti.

Baran, saldırının faillerinin tespit edilerek haklarında gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını istedi.

İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek de olayın sıradan bir duvar yazısı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Saldırıyı toplumsal barışı ve birlikte yaşama kültürünü hedef alan bir provokasyon olarak nitelendiren Zeybek, sorumluların bir an önce tespit edilmesi çağrısında bulundu.

Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal da Çınar Camii'ni ziyaret ederek soydaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ünal, saldırının faillerinin bulunarak adalet önüne çıkarılmasını temenni etti.

İskeçe'deki Çınar Camii'nin giriş bölümündeki dış duvara, 13 Eylül Pazar günü kimliği belirsiz kişi veya kişilerce İslam dini ve Allah hakkında hakaret içeren ifadeler yazılmıştı. Olayın fark edilmesinin ardından Batı Trakya Türk Azınlığı temsilcileri saldırıya tepki göstererek faillerin bulunmasını istemişti.