İşkence Altındaki Doktorun Hayatı Tehlikede - Son Dakika
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İşkence Altındaki Doktorun Hayatı Tehlikede

04.07.2026 22:44
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Dr. Husam Ebu Safiyye, İsrail hapishanesinde işkenceye maruz kaldığını ve hayatından endişe ettiğini bildirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Aralık 2024'te alıkoyduğu ve o tarihten bu yana hapiste bulunan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Husam Ebu Safiyye'nin ağır işkencelere maruz kaldığı ve hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

İsrail merkezli İnsan Hakları İçin Doktorlar Örgütünden (PHRI) yapılan açıklamada, avukat Nasır Ebu Avde'nin 2 Temmuz'da Nitzan Hapishanesi'nin Rakefet yer altı sorgu merkezinde Ebu Safiyye'yi ziyaret ettiği belirtildi.

Ebu Safiyye'nin avukatıyla görüştüğü odaya elleri ve ayakları kelepçeli şekilde, yüzleri maskeli gardiyanlar eşliğinde getirildiği ifade edilen açıklamada, Ebu Safiyye'nin başı, göz çevresi, kulakları ve boynunda ciddi yaralar olduğu aktarıldı.

Açıklamada, bitkin düşmesi nedeniyle dik durmakta ve nefes almakta zorlanan Ebu Safiyye'nin, konuşurken birkaç kez bilincini kaybetme noktasına geldiği kaydedildi.

"Beni buraya öldürmek için getirdiler"

Ebu Safiyye'nin, görüşme sırasında avukatına Ganot Hapishanesi'nde tutulduğu süre zarfında çekiç ve coplarla darbedildiğini söylediği bildirilen açıklamada, Ebu Safiyye'nin, Nitzan Hapishanesi'ndeki Rakefet merkezine nakledildiği 24 Haziran'dan bu yana her gün sistematik işkenceye maruz kaldığını belirttiği aktarıldı.

Açıklamada, Ebu Safiyye'nin, "Bu beni son görüşünüz olacak. Beni buraya öldürmek için getirdiler. Hayatta kalabileceğimi sanmıyorum. Bu son." diyerek, hayatından ciddi endişe ettiğini söylediği kaydedildi.

Ebu Safiyye'nin acil tıbbi tedavi alması için talep

Açıklamada, gelişmeler üzerine avukat Ebu Avde'nin, İsrail Cezaevi Servisine başvurarak müvekkiline yönelik şiddetin durdurulmasını, başka bir tesise nakledilmesini ve acil tıbbi tedavi sağlanmasını talep ettiği bildirildi.

Örgüt olarak İsrail Başsavcılığı, Cezaevi Servisi Komiserliği ile İsrail Meclisinin ilgili komisyonlarına acil başvuruda bulunulduğu ifade edilen açıklamada, bağımsız heyetlerce acil tıbbi muayene yapılması ve işkence iddialarına ilişkin derhal soruşturma açılması çağrısı yinelendi.

Ebu Safiyye 3 Haziran'dan beri tek kişilik hücrede tutuluyor

Doktor Ebu Safiyye'nin avukatı Ebu Avde, AA'ya yaptığı açıklamada, müvekkilinin hapishanede zorlu koşullarda yaşadığını, yemek ve su verilmeden elleri bağlı tutulduğunu söylemişti.

Ebu Safiyye'nin tıbbi ihmale maruz kaldığını aktaran Ebu Avde, Filistinli doktorun çeşitli kronik hastalıklardan muzdarip olduğunu ve son zamanlarda düzenli ilaç ve tedavi hizmetlerinden mahrum bırakıldığını anlatmıştı.

Müvekkilini en son 26 Mayıs'ta ziyaret ettiğini belirten Ebu Avde, İsrail makamlarının Ebu Safiyye'yi 3 Haziran 2026'dan itibaren güneydeki Nefha Hapishanesi'nde tek kişilik hücrede tecrit ettiğini bildirmişti.

Aralık 2024'te Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kemal Advan Hastanesinin Hamas tarafından komuta merkezi olarak kullanıldığını iddia ederek buraya baskın düzenleyen ve Ebu Safiyye'yi alıkoyan İsrail ordusu, onun Hamas üyesi olduğundan şüphelenildiğini iddia etmişti.

İsrail Berşeva Bölge Mahkemesi, 28 Nisan'da Ebu Safiyye'nin "Yasa Dışı Muharipler Yasası" kapsamında, kendisine herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin tutukluluk süresinin uzatılmasına karar vermişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, 3. Sayfa, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

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