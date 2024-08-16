Hatay'ın İskenderun ilçesinde ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.
A.S.D. idaresindeki 31 DJ 820 plakalı ambulans ile H.Y.Z. yönetimindeki 31 B 7864 plakalı hafif ticari araç, Çankaya Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler, 3 sağlık çalışanı ve hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.
Hafif ticari araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı sağlık çalışanı Dilek S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › İskenderun'da Ambulans ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1'i Ağır 9 Yaralı - Son Dakika
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