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İskenderun'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İskenderun'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen hırsızlık operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda İ.S, M.K, İ.E. ve E.B. isimli şüpheliler tespit edildi. Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonla şüphelileri yakaladı. Operasyon sırasında yapılan aramalarda 1 televizyon, 2 hoparlör ve ses sistemi ele geçirildi. Tutuklanan şüphelilerden M.K'nin hırsızlık suçundan 1 yıl 6 ay kesilmiş cezası, E.B'nin ise suç eşyasını satın alma suçundan 3 bin 800 TL para cezası olduğu belirlendi. İ.E, M.K. ve E.B. adliyeye sevk edilerek tutuklanarak cezaevine gönderildi. İ.S'nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İskenderun\'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
11.01.2024 - 22:35,  Güncelleme: 22:37
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde farklı zamanlarda yaşanan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yapılan çalışma sonucunda şüphelilerin İ.S, M.K, İ.E. ve E.B. olduğunu tespit etti.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri saklandıkları evlerde yakaladı.

Operasyonda yapılan aramalarda, 1 televizyon, 2 hoparlör ve ses sistemi ele geçirildi.

Şüphelilerden M.K'nin hırsızlık suçundan 1 yıl 6 ay kesilmiş cezası olduğu ve E.B'nin ise suç eşyasını satın alma suçundan 3 bin 800 TL para cezası olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.E, M.K. ile E.B. tutuklanarak ceza evine gönderildi. İ.S'nin ise emniyetteki işlemi devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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