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İskenderun'da İşçi Servisi Kazası: 1'i Ağır 18 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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İskenderun'da İşçi Servisi Kazası: 1'i Ağır 18 Kişi Yaralandı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen işçi servisi kazasında, N.K. yönetimindeki bir otobüs ile F.S. yönetimindeki başka bir otobüs çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 18 kişi yaralandı. Yaralılar, hemen hastanelere kaldırıldı. Kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İskenderun\'da İşçi Servisi Kazası: 1\'i Ağır 18 Kişi Yaralandı
15.01.2024 - 12:59,  Güncelleme: 13:01
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HATAY'ın İskenderun ilçesinde işçi servisi 2 otobüsün çarpıştığı kazada 1'i ağır 18 kişi yaralandı.

Payas-İskenderun Otoyolu Karayılan Kavşağı'nda işçileri taşıyan N.K. yönetimindeki 31 C 2373 plakalı otobüs ile F.S. yönetimindeki 31 C 2319 plakalı otobüs çarpıştı. Kaza nedeniyle yol araç trafiğine kapanırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Her iki otobüsteki işçilerden 18'i yaralandı. Yaralı işçiler, çevredekiler hastanelere kaldırıldı. İşçilerden 1'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İskenderun'da İşçi Servisi Kazası: 1'i Ağır 18 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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