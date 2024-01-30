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İskenderun'da kaçakçılık operasyonunda 540 paket sigara ve 110 elektronik sigara ele geçirildi - Son Dakika
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İskenderun'da kaçakçılık operasyonunda 540 paket sigara ve 110 elektronik sigara ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, 540 paket sigara ve 110 elektronik sigara ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kaçak ürünlerin satışını yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İskenderun\'da kaçakçılık operasyonunda 540 paket sigara ve 110 elektronik sigara ele geçirildi
30.01.2024 - 09:29,
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 540 paket sigara ile 110 elektronik sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte kaçak ürünlerin satışına yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, 540 paket sigara ile 110 elektronik sigara ele geçirdi, 2 kişi ürünlerin satışını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel İskenderun'da kaçakçılık operasyonunda 540 paket sigara ve 110 elektronik sigara ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İskenderun'da kaçakçılık operasyonunda 540 paket sigara ve 110 elektronik sigara ele geçirildi - Son Dakika
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