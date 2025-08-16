Hatay'ın İskenderun ilçesinde, mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Muradiye Mahallesi'nde bir mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu.???????
İskenderun'da Mobilya Atölyesi Yangını
