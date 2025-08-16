İskenderun'da Mobilya Atölyesi Yangını

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muradiye Mahallesi'nde bir mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu.