Hatay'ın İskenderun ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Modernevler Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › İskenderun'da Otluk Alan Yangını Söndürüldü - Son Dakika
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