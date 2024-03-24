İskenderun\'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, M.D'nin kullandığı 31 C 2407 plakalı işçileri taşıyan minibüs, Yunus Emre Mahallesi'nde, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 31 AKY 182 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Bornova ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında darbeden saldırgan, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay gece saatlerinde meydana geldi. Saldırganın darp ettiği kadının başında beklediği anlar kaydedildi.
Bornova ilçesinde bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında darbeden saldırganın saldırısı görülüyor. Olayın ardından saldırganın darp ettiği kadının başında beklediği görülüyor.
Muş'ta sahnelenen Azerbaycanlı besteci Üzeyir Hacıbeyli'nin eseri 'Arşın Mal Alan Opereti' büyük beğeni topladı. Muş Valiliği koordinesinde gerçekleşen etkinlik, Muş'un kültür ve sanat hayatına önemli bir katkı sağladı. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, sanatı tanıtmak ve sevdirmek amacıyla çalıştıklarını belirtti.
İstanbul'un sembol noktalarından Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Pakistan Milli Günü dolayısıyla yeşil ve beyaz renklerle aydınlatıldı. Aydınlatma, dün akşam başladı ve sabaha kadar devam edecek.
Van'ın Erciş ilçesinde Mart ayının son günlerinde soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu. Erciş'te gün içinde etkili olan hafif yağmur ve karla karışık yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Şehir merkezinde kar kalınlığı yer yer 5 ile 10 santimetre olurken, yüksek kesimlerde ise 25 ile 40 santimetreye ulaştı. Mart ayında karın yağması ise en çok çocukları mutlu etti. Gecenin geç saatlerinde dışarı çıkıp karla oynayan çocuklar doyasıya eğlendi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iftar sonrası gençler, stres atmak için İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne akın ediyor. Spor salonları, farklı spor dallarında hizmet vererek vatandaşlara hizmet sunuyor. Gençlerin okey masalarında değil, spor sahalarında vakit geçirmesi hedefleniyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı; 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü repertuvarındaki Azerbaycanlı besteci Üzeyir Hacıbeyli'nin eseri 'Arşın Mal Alan' opereti, Muş'ta sahnelendi. Ankara Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü sanatçıları, Muş Valiliği, Muş Belediyesi ve Muş Alparslan Üniversitesi işbirliğiyle kente gelerek opereti Muşlularla buluşturdu. Etkinlik sonrasında Muş Valisi Avni Çakır, Muş'un kültür ve sanat alanındaki etkinliklere olan hassasiyetini vurgulayarak, Muş'un kültür ve sanat hayatına bu etkinliklerle renk katmaya devam edeceklerini belirtti.
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