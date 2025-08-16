İskenderun\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evinde 2 ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bulut Mahallesi'nde İ.G. ve F.G'ye ait eve operasyon düzenledi.
Ekipler adreste yaptığı aramada 2 ruhsatsız tüfek, ruhsatsız tabanca, 9 fişek ve 29 kartuş ele geçirdi.
Gözaltına alınan İ.G. ve F.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
