İskenderun'da Sağanak Yağış Su Baskınları Yarattı - Son Dakika
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İskenderun'da Sağanak Yağış Su Baskınları Yarattı

İskenderun\'da Sağanak Yağış Su Baskınları Yarattı

İskenderun'da sağanak yağış sonucu su baskınları meydana geldi, belediye ekipleri müdahale ediyor.

21.09.2024 03:14
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HATAY'ın İskenderun ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu.

İlçede gece saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Dumlupınar, Numune ve Cumhuriyet mahallelerinde su baskınları yaşandı. Caddelerdeki su birikintilerini birçok noktada araçların trafikte ilerlemesini güçleştirdi. Belediye ekipleri, su baskınlarının olduğu noktalarda hayatı normali döndürmek için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İskenderun'da Sağanak Yağış Su Baskınları Yarattı - Son Dakika

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