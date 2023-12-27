 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İskenderun Tarım ve Orman Müdürlüğü, Salep Ekimi İle Çiftçilerin Kalkınmasını Destekliyor - Son Dakika
Üye Girişi

İskenderun Tarım ve Orman Müdürlüğü, Salep Ekimi İle Çiftçilerin Kalkınmasını Destekliyor

İskenderun Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sarıseki, Akarca ve Akçay mahallelerinde deneme amaçlı dört çeşit salep ekimi gerçekleştirdi. Ziraat mühendisleri, bölgede yetişen salep bitkisinin en uygun çeşidini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürü ise deprem sonrası bölge çiftçilerinin kalkınması için alternatif tarım ürünleri sunmaya devam edeceklerini açıkladı.

27.12.2023 - 11:12,
Abone Ol

İSKENDERUN Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilerin kalkınması için deneme amacıyla dört çeşit salep ekimi yaptı.

İskenderun Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisleri tarafından Sarıseki, Akarca, Akçay mahallelerine deneme amaçlı salep fidesi dikildi. Ziraat Mühendisi Ekrem Saygılı, bölgede değişik rakımlarda yetişen salep bitkisinin 4 çeşidi üzerinde çalıştıklarını ve bölgeye adaptasyonu en yüksek çeşidi belirlemek istediklerini ifade etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sinan Uğurlu ise İskenderun'da deprem sonrası bölge çiftçisini kalkındırmak için alternatif tarım ürünleri sunmak adına proje ve demonstrasyon çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. (DHA)

İskenderun Tarım ve Orman Müdürlüğü, Salep Ekimi İle Çiftçilerin Kalkınmasını Destekliyor
Kaynak: DHA
YORUMLAR

İskenderun, Akçay, Çiftçilik, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskenderun Tarım ve Orman Müdürlüğü, Salep Ekimi İle Çiftçilerin Kalkınmasını Destekliyor - Son Dakika


11:53
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:49
Ne diyeceği merak konusuydu! Terim'den komşuya giderken havaalanında 2 cümlelik açıklama Ne diyeceği merak konusuydu! Terim'den komşuya giderken havaalanında 2 cümlelik açıklama
11:49
Firari FETÖ'cüler Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, Cezayir'de yakalandı Firari FETÖ'cüler Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, Cezayir'de yakalandı
11:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29
2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var 2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var
11:08
Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur
11:02
Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
10:43
Tek başına çıktığı tatil dönüşü HPV aşışı yaptıran fenomen Ecem Taşer, 'Kocanı mı aldattın?' sözleriyle linç edildi Tek başına çıktığı tatil dönüşü HPV aşışı yaptıran fenomen Ecem Taşer, "Kocanı mı aldattın?" sözleriyle linç edildi

Son Dakika
11:53 İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:49 Ne diyeceği merak konusuydu! Terim'den komşuya giderken havaalanında 2 cümlelik açıklama
11:49 FETÖ üyeleri Cezayir'de yakalandı
11:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29 2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var
11:08 Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur
11:02 Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
10:43 Tek başına çıktığı tatil dönüşü HPV aşışı yaptıran fenomen Ecem Taşer, "Kocanı mı aldattın?" sözleriyle linç edildi
10:36 Erdoğan'dan asgari ücrete ek 1000 TL refah payı talimatı
10:35 Ahmet Türk'ün unutamadığı olay: 200 askerin arasında beni çırılçıplak soyup dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 12:13:00. #1.12#
SON DAKİKA: İskenderun Tarım ve Orman Müdürlüğü, Salep Ekimi İle Çiftçilerin Kalkınmasını Destekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement