İskenderun'da Satırla Saldırı: 3 Yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde satırla saldırdığı 3 kişiyi yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Çay Mahallesi'nde bir lokantaya giren M.S, iddiaya göre istediği yemeğin menüde olmadığı gerekçesiyle tartıştığı işletme sahibi A.İ'yi satırla yaraladı. Zanlı, daha sonra bir taksi durağında bekleyen K.Y. ile ATM'den para çekmeye çalışan M.Ç'ye saldırdı.

İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan lokanta sahibi A.İ'nin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.S'nin, "uyuşturucu kullanma", "kasten yaralama", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından sabıkasının olduğu, cezaevinden bir süre önce çıktığı ve satırla saldırdığı kişileri tanımadığı öğrenildi.