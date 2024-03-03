İskenderun'da silahlı kavga: Zanlı tutuklandı

AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer: 'Kurumlar ve vatandaşlarla barışık şekilde çalışıp, sorunları birlikte çözeceğiz'

Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, seçim çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor. Mudanya'nın caddelerinde köylerinde halkla içiçe olan Dinçer, Güzelyalı Su Ürünleri Kooperatifi'ni ziyaret etti. İlçenin sorunlarını tespit ettiklerini söyleyen AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, 'Zaten sorunlar belli. Ancak, sorun varsa çözüm de var. Çözümü isteyecek ve çözümün peşinde koşacak insanlara ihtiyaç var biz de geldik. Sorunların peşinde koşup çözüm üreteceğiz. Kurumlarla ve vatandaşla barışık herkesin belediyesi olacağız. Merkezi hükümet, Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte yatırımları getireceğiz' dedi.