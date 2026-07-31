İskenderun'da Silahlı Saldırı: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İskenderun'da Silahlı Saldırı: Zanlı Tutuklandı

İskenderun\'da Silahlı Saldırı: Zanlı Tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobil ve iş yerine ateş eden A.D. yakalanarak tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobil ve iş yerine silahla ateş açan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Buluttepe Mahallesi'nde otomobil ve iş yerine silahla ateş açan A.D'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürdü.

Zanlının Belen ilçesi Müftüler Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirleyen ekipler, adrese düzenledikleri operasyonla A.D'yi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada pompalı tüfek, tabanca, 11 fişek, bir miktar uyuşturucu ve para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

İskenderun, Otomobil, Güvenlik, Güncel, Hatay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskenderun'da Silahlı Saldırı: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı gün çiftleşip topluca öldüler Aynı gün çiftleşip topluca öldüler
5 yaşındaki Miraç gübre çukurunda hayatını kaybetti 5 yaşındaki Miraç gübre çukurunda hayatını kaybetti
İş yerini kana buladılar: Bunlara da “yeni nesil“ deniliyor İş yerini kana buladılar: Bunlara da "yeni nesil" deniliyor
Dünyanın en çok otomobil satan şirketi belli oldu Dünyanın en çok otomobil satan şirketi belli oldu
Paşinyan’dan çarpıcı Türkiye kararı Paşinyan'dan çarpıcı Türkiye kararı
Trump’ın iddiası ortalığı karıştırdı Hamas ve İslami Cihad’dan art arda açıklamalar Trump'ın iddiası ortalığı karıştırdı! Hamas ve İslami Cihad'dan art arda açıklamalar

23:50
Gazeteci Cem Küçük tutuklandı
Gazeteci Cem Küçük tutuklandı
23:40
Kulisleri sallayan iddia İstanbul’da 3 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Kulisleri sallayan iddia! İstanbul'da 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
22:51
Sebte’de yüzerek sınırı geçmeye çalışan göçmen o anları kaydetti
Sebte’de yüzerek sınırı geçmeye çalışan göçmen o anları kaydetti
21:53
Sinem Dedetaş tutuklandı
Sinem Dedetaş tutuklandı
21:06
Cem Küçük’ün savcılıktaki ifadesinde dikkat çeken “Ayakkabı hediyesi“ detayı
Cem Küçük'ün savcılıktaki ifadesinde dikkat çeken "Ayakkabı hediyesi" detayı
20:13
Kuşadası’nda bıçaklı kavga: 1 ölü
Kuşadası’nda bıçaklı kavga: 1 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 00:25:16. #7.13#
SON DAKİKA: İskenderun'da Silahlı Saldırı: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.