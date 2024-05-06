İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, 1800'lü yıllarda inşa edilen metruk binada çıkan yangının nedeninin titizlikle araştırıldığını bildirdi.
Demiryürek, dün Yenişehir Mahallesi'ndeki 2 katlı ahşap yapıda çıkan yangınla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Binanın tescilli olduğunu belirten Demiryürek, şu ifadeleri kullandı:
"Kentimizdeki tarihi eserlerden 'Catoni'nin Konağı' adlı tescilli yapı dün akşam meydana gelen yangın neticesinde tahrip olmuştur. Yangının çıkış sebebi titizlikle araştırılmaktadır. Binanın veya bulunduğu arazinin tescil amacı dışında kullanımı hiçbir şartta mümkün değildir."
İskenderun ilçesinde 1800'lü yıllarda inşa edilen metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüştü.
Son Dakika › Güncel › İskenderun'da tescilli tarihi bina yangınla tahrip oldu - Son Dakika
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