İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde A.K'nin evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, 70 gram sentetik uyuşturucu ve 68 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ekipler, A.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.???????
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