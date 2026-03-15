İskenderun\'da Yangın: 2 Yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Numune Mahallesi'nde bir dönerci dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 2 kişiyi hastaneye kaldırdı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.