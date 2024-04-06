İskenderun\'da yapılan asayiş uygulamasında 10 zanlıdan 2\'si tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 10 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Nisan'da yapılan asayiş uygulamasında 1119 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.
Uygulamalarda, 752 araç ve 152 motosiklet incelendi, 2 motosiklet trafikten men edildi.
Çeşitli suçlardan aranan 10 zanlının yakalandığı çalışmada, 44 gram sentetik uyuşturucu, 22 gram esrar, ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.???????
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