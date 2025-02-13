İskenderun ve Arsuz'da Deniz Suyu Çekildi - Son Dakika
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İskenderun ve Arsuz'da Deniz Suyu Çekildi

İskenderun ve Arsuz\'da Deniz Suyu Çekildi

İskenderun ve Arsuz'da 2-2,5 metrelik deniz suyu çekilmesi görüldü, uzmanlar durumu normal buldu.

13.02.2025 11:47
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Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde deniz suyunun çekildiği gözlendi.

Kentte deniz suyunun çekilmesiyle sahillerdeki taşlar ve kayalıklar meydana çıktı.

Vatandaşlar, çekilme sonucu oluşan durumu, cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdulla Sakallı, AA muhabirine, iki ilçedeki deniz suyu çekilmesiyle ilgili olağanüstü bir durumun bulunmadığını söyledi.

İskenderun ve Arsuz'da yaklaşık 2-2,5 metrelik bir çekilmenin söz konusu olduğunu anlatan Sakallı, "Şu anda yaşanan bu çekilme gayet normal. Hem deniz dip akıntılarından hem rüzgardan hem de gel-git olayından kaynaklı bir çekilme söz konusu. Bu konuda tedirgin olunacak bir durum yok." diye konuştu.

Sakallı, hareketliliğin iklimsel sebeplerden kaynaklandığını belirterek, şunları kaydetti:

"İklim değişikliğinin etkilerinden birisi bu olabilir. Çünkü su yüzey sıcaklığı son dönemlerde burada ciddi düzeyde artış gösteriyor. Biz bunu 2017'den beri çalışıyoruz. 2017'den beri uydu verileriyle biz burayı gözlemliyoruz. Bu hareketliliğe bağlı olarak geri çekilme olabilir. Deniz dip akıntı sistemi şu anda değişiyor olabilir. Bunu da izlemek lazım. Bir afet düzeyinde olumsuz etkileyecek bir durum söz konusu değil."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İskenderun ve Arsuz'da Deniz Suyu Çekildi - Son Dakika

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