İSKİ'den Fatura Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İSKİ'den Fatura Açıklaması

20.02.2026 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSKİ, sayaç okunmadan fatura tahakkuk ettirildiği iddialarını asılsız bulduğunu açıkladı.

(İSTANBUL) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bazı basın yayın organları ile sosyal medya mecralarında yer alan "sayaçlar okunmadan fatura tahakkuk ettirildiği" yönündeki haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. İSKİ, İstanbul genelinde 7/24 kesintisiz hizmet sunulduğunu, yılda yaklaşık 75 milyon sayaç okuma işleminin yapıldığını ve haberlere konu aboneliğe kıyas (tahmini) usulle fatura düzenlenmediğini belirtti.

İSKİ'den yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organları ile sosyal medya mecralarında, İSKİ'nin sayaçları okumadan fatura tahakkuk ettirdiğine yönelik "gerçeği yansıtmayan" haber ve paylaşımların yer aldığı ifade edildi. Açıklamada, söz konusu iddiaların "tamamen asılsız" olduğu kaydedildi. İSKİ'dden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde bazı basın yayın organları ile sosyal medya mecralarında, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin sayaçları okumadan fatura tahakkuk ettirdiğine yönelik gerçeği yansıtmayan haber ve paylaşımlar yer almıştır. Öncelikle belirtmek isteriz ki söz konusu iddialar tamamen asılsızdır."

İdaremiz, İstanbul genelinde 7/24 kesintisiz su ve kanalizasyon hizmeti sunmakta olup yılda yaklaşık 75 milyon sayaç okuma işlemini titizlikle gerçekleştirmektedir. Haberlere konu olan aboneliğe ait sayaçlar da düzenli olarak okunmuş ve tüketim miktarına göre tahakkuk işlemi yapılmış olup kıyas (tahmini) usulle herhangi bir fatura düzenlenmemiştir.

Öte yandan, Sarıyer ilçesi Zekeriyaköy ve Uskumruköy mahallelerinde yer alan ve söz konusu sözleşmenin de bulunduğu kooperatif alanındaki aboneliklere ilişkin faturalar; 6360 sayılı Kanun kapsamında verilen mahkeme kararları doğrultusunda resen itiraza alınarak yeniden düzenlenmiştir.

Bu nedenle haberlerde ileri sürüldüğü şekilde yüksek fatura gönderilmesi, sayaç okunmaması veya kıyas faturası düzenlenmesi söz konusu değildir. Yapılan işlem, mahkeme kararının uygulanmasından kaynaklanan teknik ve hukuki bir düzenlemeden ibarettir. Geçmişten bugüne İstanbul halkına içilebilir kalitede suyu kesintisiz şekilde ulaştıran ve kamuoyunun güvenine sahip olan idaremiz hakkında yayımlanan asılsız haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, İSKİ, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSKİ'den Fatura Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Zimbabve lideri Mugabe’nin oğlu Güney Afrika’da bahçıvan vurdu Eski Zimbabve lideri Mugabe'nin oğlu Güney Afrika'da bahçıvan vurdu
’Vur’ emri bu kez Trump’tan değil, komşu ülkeden 'Vur' emri bu kez Trump'tan değil, komşu ülkeden
Gazeteci Alican Uludağ gözaltına alındı Gazeteci Alican Uludağ gözaltına alındı
Mourinho’nun başı söyledikleri nedeniyle dertte Mourinho'nun başı söyledikleri nedeniyle dertte
Oyuna devam edemedi Fenerbahçe’ye yıldız isminden kötü haber Oyuna devam edemedi! Fenerbahçe'ye yıldız isminden kötü haber
Köyde İftar Yasak, Toplu Sofralar Kuruluyor Köyde İftar Yasak, Toplu Sofralar Kuruluyor

17:31
Galatasaray’da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi
Galatasaray'da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi
16:15
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
16:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Milas’taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
16:11
Gazze’de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
16:01
Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor
15:49
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 18:10:29. #7.11#
SON DAKİKA: İSKİ'den Fatura Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.