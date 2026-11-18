İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulunda, üniversite öğrenci evlerinin su faturalarına yüzde 50 indirim uygulanması teklifi, oy birliğiyle kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi kasım ayı toplantılarının dördüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Toplantıda yapılan İSKİ Genel Kurulunda, "İSKİ Genel Müdürlüğü Abone Hizmetleri Tarife ve Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı" teklifi görüşüldü.

Teklifte, örgün eğitim gören yükseköğrenim öğrencilerinin ikamet ettiği konut aboneliklerinde, konut tarifesinde belirlenen su ve atık su bedellerinin yüzde 50'sinin uygulanması önerildi.

Bu kapsamda, abonelik sahibinin, konutta ikamet eden örgün eğitim gören yükseköğrenim öğrencilerinden biri olması, öğrencinin, öğrenci evi olarak bildirilen konutta ikamet etmesi ve ailesiyle aynı hanede yaşamaması, konutta yalnızca yükseköğrenim öğrencilerinin ikamet etmesi ve öğrencinin konutta ikamet ettiğini kira sözleşmesi, tapu kaydı veya İdarece kabul edilen diğer belgelerle belgelemesi şartı yer aldı.

Teklifte ayrıca, bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmayan meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrenciler ile 30 yaşını doldurmuş öğrencilerin bu tarifeden yararlanamayacağı, öğrencinin, tarifeden yararlandığı süre içerisinde 30 yaşını doldurması halinde tarifeden yararlanma hakkının sona ereceği şartı da bulundu.

Kurulda yapılan oylamada, öğrenci evlerinin su faturalarına yüzde 50 indirim uygulanması teklifi, oy birliğiyle kabul edildi.