İSKİ, Ümraniye'deki su baskını iddialarını yalanladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İSKİ, Ümraniye'deki su baskını iddialarını yalanladı

İSKİ, Ümraniye\'deki su baskını iddialarını yalanladı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü, Ümraniye'nin Esenkent Mahallesi'nde yaşanan su baskınında kurumun ihmali olduğu iddialarını yalanlayarak, dere ıslahının yapılamamasının ilçe belediyesinin ihmali olduğunu belirtti.

05.09.2024 09:47  Güncelleme: 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü, Ümraniye'nin Esenkent Mahallesi'nde yaşanan su baskınında kurumun ihmali olduğu iddialarını yalanlayarak, "Des Deresi ıslahının yapılabilmesi için ilçe belediyesine dere güzergahında bulunan yapıların kaldırılması ile ilgili defaten yazı yazılmış ve şifahi olarak görüşülmüş olup ilçe belediyesi herhangi bir işlem yapmadığından dere ıslahı yapılamamıştır. Baskınla alakalı İSKİ Genel Müdürlüğü'nün herhangi bir kusuru bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

İSKİ Genel Müdürlüğü, Ümraniye'nin Esenkent Mahallesi'nde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen su baskını sonrası Ümraniye Belediyesi'nin olayda İSKİ'nin ihmali olduğuyla ilgili iddialarına yanıt verdi. İSKİ'nin açıklaması şöyle:

"İSKİ'nin bölgedeki dere ıslahı, bakımı ve işletmesi gibi çalışmaları ihmal ederek vatandaşları mağdur ettiği ileri sürülmüştür. Bahse konu iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu belirtmek isteriz. İSKİ, İstanbul genelinde yaşanan su baskınlarına kalıcı çözüm üretmek amacıyla çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda Ümraniye İlçesi Yukarı Dudullu Mahallesi'nden geçerek Elmalı Barajı'na ulaşan Kemerdere Yan Kolu Des Deresi'nin ıslahı su taşkınlarını önleyecek şekilde İdaremizce tamamlanmıştır. Bahse konu olan derenin Baraj Yolu Caddesi ile Sarıgazi Yolu Caddesi arasında kalan 297 metrelik kısmında dere bandı ve mevcut dere 2006 yılında site inşaatı yapımı sırasında üzeri doldurularak site alanına dahil edilmek suretiyle işgal edildiğinden, dere ıslahı imalatı yapılamamaktadır. Eski dere kesiti de dolgu sebebiyle daraltıldığı için yoğun yağışlarda su baskınlarına sebebiyet vermektedir. Bahse konu derenin ıslah edilerek eski haline getirilmesi için ilgili belediye tarafından dere bandı üzerindeki işgallerin kaldırması gerekmektedir. Konu ile ilgili defaten yazılan yazılar neticesinde ilgili belediye tarafından bir uygulama yapılmamış olup, oluşacak her türlü mal ve can kaybından hukuki olarak ilçe belediyesinin sorumlu olacağı bildirilmiştir. Sonuç olarak Des Deresi ıslahının yapılabilmesi için ilçe belediyesine dere güzergahında bulunan yapıların kaldırılması ile ilgili defaten yazı yazılmış ve şifahi olarak görüşülmüş olup ilçe belediyesi herhangi bir işlem yapmadığından dere ıslahı yapılamamıştır. Bu sebeple söz konusu baskınla alakalı İSKİ Genel Müdürlüğü'nün herhangi bir kusuru bulunmamaktadır."

Kaynak: ANKA

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, su baskını, İstanbul, Ümraniye, Belediye, Politika, Güncel, Çevre, İSKİ, Çevre, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSKİ, Ümraniye'deki su baskını iddialarını yalanladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 07:35:41. #1.13#
SON DAKİKA: İSKİ, Ümraniye'deki su baskını iddialarını yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement