İSKİ'ye Yapay Zeka Ödülü

17.02.2026 14:54
Hikvision, İSKİ'ye 2025'in en başarılı yapay zeka projesi ödülünü verdi. Su yönetiminde devrim.

(İSTANBUL) - Güvenlik teknolojileri tedarikçilerinden Hikvision, 2025 yılı "En Başarılı Yapay Zeka ve Dijital Çözüm Projesi" ödülünü İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'na verdi. Ödül, İSKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Tayfun İşbilen'e takdim edildi.

Hikvision tarafından İSKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'na verilen 2025 yılı "En Başarılı Yapay Zeka ve Dijital Çözüm Projesi" ödülü, su yönetiminde yapay zeka destekli dijital dönüşüm uygulamalarını kapsayan proje kapsamında takdim edildi. Projede tesis güvenliği, su kalitesi izleme, sel ve su baskını risk yönetimi ile dijital ikiz modellemeleri gibi başlıklarda teknoloji entegrasyonu yer aldı.

İSKİ'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, su idaresinde hizmet sürekliliğinin kritik öneme sahip olduğu, en küçük operasyonel aksaklığın SCADA altyapılarından veri merkezlerine, ağ sistemlerinden saha güvenliğine kadar bilgi teknolojileri ekosistemini etkileyebildiği belirtildi. İSKİ'de hayata geçirilen yapay zeka destekli sistemlerin; içme suyu temini, atık su yönetimi ve kritik altyapıların kesintisiz izlenmesini sağlayarak su yönetimini klasik mühendislik yaklaşımının ötesine taşıdığı ifade edildi.

"Veriye dayalı akıllı su yönetimi"

Basınç ve debimetre ölçüm sistemleri ile yapay zeka destekli kameralar ve sensörlerden gelen verilerin merkezi platformlarda toplandığı kaydedilen açıklamada, ana boru hatları ve terfi merkezlerinde oluşan basınç dalgalanmaları, ani debi değişimleri ve olağan dışı akış senaryolarının erken aşamada tespit edilerek kaçak ve patlak risklerinin minimize edildiği aktarıldı.

"Sel ve su baskını risklerine proaktif müdahale"

Radar destekli su seviyesi ölçüm sistemleri ve yapay zeka tabanlı video analiz çözümleriyle; köprüler, alt geçitler ve alçak kotlu bölgelerdeki su seviyelerinin temassız ve yüksek hassasiyetle izlenebildiği belirtilen açıklamada, eşik değerlerin aşılması durumunda sistemin otomatik uyarı üreterek ilgili birimlerin zamanında aksiyon almasını sağladığı, yaklaşımın olay anına değil olay öncesine odaklanan bir risk yönetimi modeli sunduğu ifade edildi.

"Tesis güvenliğinde yapay zeka dönemi"

İSKİ'nin terfi merkezleri ve kritik altyapı sahalarında; insan ve araç sınıflandırma özellikli kameralar, radar sistemleri ve termal görüntüleme teknolojilerinin entegre şekilde kullanıldığı bildirilen açıklamada, olası yangın risklerinin önceden tespit edildiği, interkom sistemleri ile ziyaretçi doğrulamasının uzaktan gerçekleştirilebildiği kaydedildi.

"Dijital ikiz ile geleceğe yönelik analiz"

Projede kullanılan dijital ikiz yaklaşımıyla; terfi merkezleri, arıtma tesisleri, drenaj hatları ve güvenlik sistemlerinin tek bir dijital model altında birleştirildiği belirtilen açıklamada, sistemle gerçek zamanlı izleme yapılabildiği, geçmiş veriler ve senaryo analizleriyle ileriye dönük değerlendirmelerin de mümkün hale geldiği aktarıldı.

Hikvision ile geliştirilen yapay zeka destekli akıllı su yönetimi uygulamalarının, İSKİ'de sahada somut ve ölçülebilir sonuçlar ortaya koyduğu; su altyapılarında izleyen değil öngören ve yöneten bir sistem mimarisine geçişi temsil ettiği ifade edildi.

Kaynak: ANKA

