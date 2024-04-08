İskilip Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İskilip Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

İskilip Belediye Meclisi, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci başkanlığında nisan ayı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda encümen üyeliklerine Murat Tural ve Mehmet Hazır seçildi. Ayrıca, 2023 Yılı Belediye Faaliyet Raporu meclis üyelerinin oy birliğiyle reddedildi. Çizikci, toplantıda yaptığı konuşmada, görev süresince açık ve şeffaf olacaklarını belirtti ve İskilip'in eksiklerini tespit ettiklerini dile getirdi.

08.04.2024 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İskilip Belediye Meclisi nisan ayı toplantısı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde İskilip Belediye Başkanlığına seçilen İsmail Çizikci başkanlığında yapıldı.

Belediye Meclis Toplantı Salonu'ndaki toplantıda encümen üyeliklerine Murat Tural ve Mehmet Hazır seçildi.

Toplantıda ayrıca 2023 Yılı Belediye Faaliyet Raporu da Meclis üyelerinin oy birliğiyle reddedildi.

Çizikci, toplantıda yaptığı konuşmada, görev süresince açık ve şeffaf olacağını söyledi.

Meclis üyelerinden hiçbir bilgiyi saklamayacaklarını belirten Çizikci, "Yaptıklarımızı da yapamadıklarımızı da burada açıklayacağız. Ama sebepleri ile birlikte. Biz bu memleketin dağını taşını, çoluğunu, çocuğunu sahiplenmek için buradayız. Hep birlikte hareket edeceğiz. Hiçbir kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. İnsanlar arası ayrım yapmayacağım." dedi.

İskilip'in eksiklerini tespit ettiklerini dile getiren Çizikci, "Yapabileceklerimizden başlayıp en zora doğru emin adımlarla yürüyeceğiz. Niyetimiz hayır, akıbetimiz hayır olacak. Allah'ım bizlere memleketimizle ilgili iyi haberler vermeyi nasip etsin." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskilip Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:00 Kurultay için kararını verdi İYİ Parti’de Meral Akşener dönemi kapanıyor Kurultay için kararını verdi! İYİ Parti'de Meral Akşener dönemi kapanıyor
09:10 Süper Kupa finalinde sahadan çekildiler İşte Fenerbahçe’nin alması muhtemel cezalar Süper Kupa finalinde sahadan çekildiler! İşte Fenerbahçe'nin alması muhtemel cezalar
08:22 Gizli kamerayla kaydedilen Türk doktorun görüntüleri İngiltere’de gündem oldu Gizli kamerayla kaydedilen Türk doktorun görüntüleri İngiltere'de gündem oldu
08:16 İmamoğlu, İngilizlere verdiği röportajla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mesaj gönderdi İmamoğlu, İngilizlere verdiği röportajla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj gönderdi
22:22 Ramazan ayında vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler Ramazan ayında vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
09:25 Rasim Ozan ile Ahmet Çakar canlı yayında kavgaya tutuştu: Suudi Arabistan’da ateşle oynadın seni kurtardık Rasim Ozan ile Ahmet Çakar canlı yayında kavgaya tutuştu: Suudi Arabistan'da ateşle oynadın seni kurtardık
09:07 Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sistemine açtı Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sistemine açtı
08:28 Yemen’de İran destekli Husiler İngiltere ve İsrail gemilerini balistik füzeyle vurdu Yemen'de İran destekli Husiler İngiltere ve İsrail gemilerini balistik füzeyle vurdu
00:21 Erden Timur’dan Ali Koç’a olay yanıt: Çok rahat uyuyorum Erden Timur'dan Ali Koç'a olay yanıt: Çok rahat uyuyorum
23:55 Fenerbahçe’nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi dünya basınında Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi dünya basınında
23:03 Dursun Özbek’ten yarıda kalan Süper Kupa maçı sonrası ilk sözler: Dünyaya mahcup olduk Dursun Özbek'ten yarıda kalan Süper Kupa maçı sonrası ilk sözler: Dünyaya mahcup olduk
22:56 Wanda Nara’dan Fenerbahçe’nin sahayı terk ettiği Süper Kupa maçı yorumu: Futbol cesurlar içindir Wanda Nara'dan Fenerbahçe'nin sahayı terk ettiği Süper Kupa maçı yorumu: Futbol cesurlar içindir
22:44 Fenerbahçe’den Süper Kupa maçı sonrası açıklama: Dik durmaya devam edeceğiz Fenerbahçe'den Süper Kupa maçı sonrası açıklama: Dik durmaya devam edeceğiz
22:31 Galatasaray’dan maç sonrası Fenerbahçe’yi çıldırtacak paylaşımlar Galatasaray'dan maç sonrası Fenerbahçe'yi çıldırtacak paylaşımlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2024 10:15:07. #1.13#
SON DAKİKA: İskilip Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement