İskilip Belediye Meclisi nisan ayı toplantısı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde İskilip Belediye Başkanlığına seçilen İsmail Çizikci başkanlığında yapıldı.
Belediye Meclis Toplantı Salonu'ndaki toplantıda encümen üyeliklerine Murat Tural ve Mehmet Hazır seçildi.
Toplantıda ayrıca 2023 Yılı Belediye Faaliyet Raporu da Meclis üyelerinin oy birliğiyle reddedildi.
Çizikci, toplantıda yaptığı konuşmada, görev süresince açık ve şeffaf olacağını söyledi.
Meclis üyelerinden hiçbir bilgiyi saklamayacaklarını belirten Çizikci, "Yaptıklarımızı da yapamadıklarımızı da burada açıklayacağız. Ama sebepleri ile birlikte. Biz bu memleketin dağını taşını, çoluğunu, çocuğunu sahiplenmek için buradayız. Hep birlikte hareket edeceğiz. Hiçbir kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. İnsanlar arası ayrım yapmayacağım." dedi.
İskilip'in eksiklerini tespit ettiklerini dile getiren Çizikci, "Yapabileceklerimizden başlayıp en zora doğru emin adımlarla yürüyeceğiz. Niyetimiz hayır, akıbetimiz hayır olacak. Allah'ım bizlere memleketimizle ilgili iyi haberler vermeyi nasip etsin." diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › İskilip Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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