İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, şehit aileleri ve gazileri iftar programında ağırladı.
Polat, ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında bir araya geldiği şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.
Polat, daha sonra davetlilerle iftar yaptı.
Programa İskilip İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven ve İlçe Müftüsü Şuayip Güllü de katıldı.
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